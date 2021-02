Flamengo x Inter (21/2): onde assistir e escalações do confronto

Flamengo e Inter fazem uma verdadeira “final” para decidir quem será o campeão do Brasileirão, neste domingo (21), às 16h, no Maracanã, pela 37ª rodada. Isso porque, em caso de vitória Colorada, os gaúchos faturam seu quarto título de Campeonato Brasileiro. No entanto para os Rubro-negros, só a vitória interessa para chegar na última rodada, dependendo apenas de si para ficar com o caneco.

Onde assistir Flamengo e Inter?

O confronto entre Flamengo e Inter terá transmissão da tv aberta pela Rede Globo. No entanto, a tv fechada também transmite o confronto no Premiere e SporTV.

Provável escalação

Provável escalação do Flamengo : Hugo Souza, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

: Hugo Souza, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Zé Gabriel e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto.

Preparação finalizada!✅⚽️ Na manhã deste sábado, no CT, o Mengão fez o último treino antes da partida contra o Internacional. #CRF 📸: @AlexandreVidal1 /CRF pic.twitter.com/dmXgk33WUB — Flamengo (@Flamengo) February 20, 2021

Inter encara Corinthians na última rodada

Se chegar na última rodada sem o título, a equipe de Abel Braga precisará da vitória para tentar assegurar o caneco. No entanto, a missão não deve ser fácil. Isso porque a equipe enfrentará o Corinthians, que embora não brigue pelo título, está vivo na busca pela vaga da Libertadores. O Timão atualmente é décimo colocado, com 49 pontos, a quatro do Santos.

No entanto, caso vença na próxima rodada, a equipe de Cuca já elimina as possibilidades do Corinthians chegar à Libertadores. Ou seja, o Inter pode enfrentar o Alvinegro precisando da vitória para sonhar com a Libertadores ou apenas cumprindo tabela.

Já o Rubro-negro encara o São Paulo, mas sem pretensões no campeonato. O clube paulista empatou na última rodada e viu as chances de título se perderem. Enquanto o Flamengo chega para última rodada podendo ser campeão, a equipe do Morumbi apenas cumpre tabela e se prepara a última rodada da competição.

