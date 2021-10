Flamengo x Vasco Sub-20: onde assistir jogo AO VIVO e horário (26/10)

Em busca de uma vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20, Flamengo e Vasco se enfrentam nesta terça-feira, 26 de outubro, em jogo de volta das quartas de final da competição. A bola rola às 15h15 no horário de Brasília, na Gávea, com transmissão ao vivo na tv fechada. Saiba então onde assistir Flamengo x Vasco Sub-20

Onde assistir Flamengo x Vasco Sub-20 ao vivo?

O confronto entre Flamengo x Vasco pelo Brasileiro Sub-20 não terá transmissão da tv aberta. No entanto, uma opção para acompanhar o duelo é pelo SporTV. O canal esportivo do Grupo Globo, na rede fechada, irá exibir o confronto ao vivo em sua grade.

Data: 26 de outubro 2021

Horário: 15h15 (horário de Brasília)

Local: Gávea – Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir Flamengo x Vasco Sub-20: SporTV

Como as equipes chegam para o duelo?

Logo depois de perder a partida de ida por 2 a 1, a equipe do Flamengo precisa vencer o Cruzmaltino para ainda sonhar com a vaga. Triunfo por um gol de diferença leva a disputa para os pênaltis. Já se conseguir a vitória por dois gols ou mais, o Rubro-negro avança às quartas de final da competição.

Por outro lado, o Vasco joga pelo empate para conseguir seguir no torneio. A vitória do Gigante da Colina por 2 a 1 na partida de ida, garante a vantagem para o clube na volta. Os atletas Andrey e MT fizeram os tentos vascaínos, enquanto Matheus França descontou para o Flamengo.

Qual a provável escalação de Flamengo x Vasco sub-20?

Em busca da vaga às quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20, Flamengo x Vasco vão a campo com o que de melhor possuem no elenco da base. Veja então abaixo as prováveis escalações do clássico decisivo:

Vasco: Fintelman; Gabriel, Menezes, Zé Vitor, Caio Eduardo; Rodrigo, Andrey Santos, Matheus MT; Marlon Gomes, Marcos e Tavares.

Flamengo: Bruno; Luan, Kayque, Otávio, Ítalo; Igor Jesus, Peralta, Kayke David; Pedro Arthur, Gabriel Barros e Ryan Luka.

Como funciona o Brasileiro Sub-20?

O Campeonato Brasileiro Sub-20 é disputado por 20 clubes do futebol brasileiro. Em turno único, cada equipe enfrenta seus 19 adversários e os oito primeiros colocados avançam à etapa eliminatória, as quartas de final, fase em que está Flamengo x Vasco Sub-20.

A partir desta etapa, os confrontos ocorrem em disputas de ida e volta. O primeiro colocado enfrenta o oitavo, o segundo pega o sétimo e assim sucessivamente. Os vencedores das quartas avançam à semifinal e, por fim, os dois vencedores da semi fazem a decisão na disputa pelo título da categoria.

