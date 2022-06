Floresta x Volta Redonda: onde assistir e horário da Série C hoje (20/06)

Equipes disputam a décima primeira rodada da Série C do Brasileirão nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira, 20 de junho, as equipes de Floresta x Volta Redonda disputam a décima primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Com início a partir das 18h (Horário de Brasília), saiba onde assistir ao vivo o jogo de futebol hoje.

Onde assistir Floresta x Volta Redonda hoje ao vivo?

O jogo entre Floresta x Volta Redonda hoje será transmitido ao vivo no NSports.

Sem transmissão pela televisão, o torcedor deverá acessar ao serviço de streaming se quiser curtir todos os lances da terceira divisão do futebol brasileiro nesta segunda-feira.

A plataforma funciona através do site (brasileiraoseriec.nsports.com.br), disponibilizando diferentes pacotes em valores diferentes aos usuários. Basta acessar e tornar-se membro.

O aplicativo também está disponível para os assinantes pelo celular e tablet, assim como o computador. É só escolher e torcer pelo seu time do coração na rodada do Brasileirão.

Data: 20/06/2022

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Arbitragem: Antonio Dib Moraes de Souza

Onde assistir Floresta x Volta Redonda: N Sports

Floresta e Volta Redonda na Série C do Brasileirão

Sem vencer por seis rodadas na Série C do Brasileiro, o time do Floresta ocupa a zona de rebaixamento ao ser a posição de número 17, com dez pontos acumulados até aqui. Em toda a competição, venceu três partidas, empatou uma e perdeu seis, ou seja, pode ter problemas para o confronto desta segunda-feira se quiser escapar da degola.

Do outro lado, o Volta Redonda faz uma boa campanha neste início de temporada na Série C. Em 7º lugar com dezesseis pontos, o grupo carioca coleciona cinco jogos vencidos, um empate e quatro derrotas, mas é o favorito no jogo desta segunda pela rodada do torneio nacional da CBF. Se vencer hoje, pula duas posições e consegue ficar próximo da parte de cima.

Escalação do Floresta: Marcão; Perema, Mailson, Dudu, Fábio Alves; Carlinhos, Jô Almeida, Renan Mota, Alason; Luan Souza e Raphael Luz. Técnico: Ricardo Drubscky

Escalação do Volta Redonda: Dida; Wellington Silva, Thomas Kayck, Iran, Aílton; Bruno Barra, Marcos Jr., Caio Vitor; Wendson, Lelê e Pedrinho. Técnico: Rogério Corrêa

Classificação da Série C do Brasileirão 2022

O Mirassol lidera a terceira divisão do Campeonato Brasileiro com vantagem de dois pontos contra o segundo colocado, o Paysandu.

Na parte de cima também estão ABC, Botafogo PB, Figueirense, Manaus, Volta Redonda e Remo, brigando pela classificação até a próxima fase.

1 Mirassol – 23 pontos

2 Paysandu – 21 pontos

3 ABC – 20 pontos

4 Botafogo PB – 20 pontos

5 Figueirense – 18 pontos

6 Manaus – 17 pontos

7 Volta Redonda – 16 pontos

8 Remo – 16 pontos

9 São José – 16 pontos

10 Ypiranga – 16 pontos

11 Aparecidense – 15 pontos

12 Botafogo SP – 14 pontos

13 Ferroviário – 12 pontos

14 Campinense – 12 pontos

15 Vitória – 11 pontos

16 Altos – 10 pontos

17 Floresta – 10 pontos

18 Confiança – 10 pontos

19 Brasil de Pelotas – 9 pontos

20 Atlético CE – 9 pontos

