Flamengo x Fluminense se enfrentam no” Flaxflu” desta quarta-feira (9), às 21h30, no Maracanã, válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, e chegam em situações diferentes para o clássico.

Invicto há seis jogos pelo Brasileirão, sendo quatro vitórias e dois empates, o Flamengo buscará confirmar o favoritismo de seu elenco diante do rival, visto que o rubro-negro detém o segundo melhor ataque da competição, com 11 gols marcados, atrás do Internacional com 13 tentos. Dessa forma, o Fluminense vai à campo mirando recuperar-se da derrota para o São Paulo por 3×1 no último domingo (6).

Contudo, o sexto colocado com 14 pontos ganhos, o Flamengo de Domènec Torrent apresenta algumas dúvidas nos 11 iniciais. Na zaga, todavia, Rodrigo Caio, Matheus Thuller e Gustavo Henrique disputam posição para atuarem ao lado de Léo Pereira.

Na lateral-direita, entretanto, Isla e Matheuzinho concorrem uma vaga na lateral-direita, ao passo que William Arão e Thiago Maia disputam vaga no meio-campo. Pedro, Michael e Vitinho estão entre os mais cotados para comandar o ataque flamenguista juntamente com Gabigol.

No Fluminense, Wellington Silva deve ganhar nova oportunidade no ataque, do mesmo modo que Nenê treinou como centroavante e deve ser escalado como tal. Fernando Pacheco deve ganhar oportunidade na ponta-direita, com Marcos Paulo voltando ao banco de reservas. O tricolor tem 11 pontos ganhos no campeonato, bem como 45,8 por cento dos pontos ganhos até o momento.

Desfalques

Pelo Flamengo, Diego Alves e César com COVID-19, o primeiro com uma lesão no ombro, estão fora; Bruno Henrique (edema no joelho direito), assim como Pedro Rocha e João Lucas, ambos com lesão na coxa, não jogam.

Desse modo, no Fluminense, apenas Evanílson, vendido junto ao Porto, ao passo que Frazan, em processo de transição de lesão, não jogam. Contudo, Fred testou negativo para o novo coronavírus e , desse modo, deve ser relacionado para o confronto.

Prováveis

Desse modo, o Flamengo deve ir à campo com:

Gabriel Batista

Isla

Rodrigo Caio

Léo Pereira

Filipe Luís

William Arão

Gerson

Everton Ribeiro

Arrascaeta

Gabigol

Pedro

Ao passo que o Fluminense deve entrar em campo com:

Muriel

Calegari

Nino

Luccas Claro

Egídio

Dodi

Yuri

Michel Araújo

Fernando Pacheco

Wellington Silva

Nenê

Quem apita?

Árbitro: Raphael Claus (Fifa, SP)

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa, SP)

Assistente 2: Neuza Ines Back (Fifa, SP)

Onde assistir Fluminense x Flamengo?

A Globo (RJ) transmite o jogo com narração de Luís Roberto e comentários de Júnior e Roger Flores, bem como o Premiere transmite para todo o Brasil com narração de Luís Carlos Júnior, aos comentários de Lédio Carmona e Paulo Vinícius Coelho (PVC).