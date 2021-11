Fluminense x Internacional: onde assistir, horário e escalações (24/11)

Buscando a Libertadores, o confronto entre Fluminense x Internacional nesta quarta-feira, 24/11, a partir das 21h30 (horário de Brasília), é válido pela 35ª rodada do Brasileirão no Estádio do Maracanã. Confira as informações que você precisa saber para assistir o jogo do Fluminense x Internacional hoje.

Onde assistir Fluminense x Internacional: O confronto entre Fluminense e Internacional hoje terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, além da plataforma Premiere, disponível em operadoras por assinatura, no site ou pelo aplicativo.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã., cidade de Rio de Janeiro, no Brasil

TV: Globo

LiveStream: Premiere pelo aplicativo ou site (www.premiere.globo.com) disponível por assinatura

Escalações de Fluminense x Internacional:

O tricolor carioca não poderá contar com André, suspenso, e Nino, lesionado. Já os gaúchos temem a falta de Rodrigo Lindoso, Daniel e Yuri Alberto, todos por lesões.

FLUMINENSE: Marcos; Xavier, Luccas, David Braz, Marlon; Martinelli, Welligton, Yago; Fred, Luiz Henrique, Caio Paulista

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Saraiva, Victor Cuesta, Moises, Méndez; Johnny, Rodrigo Dourado, Patrick; Edenílson, Taison, Palacios

Depois de vencer o América em casa, o Fluminense volta a jogar nesta quarta-feira. Ocupando a sétima posição com 48 pontos, o tricolor carioca busca a vaga para a Libertadores do ano que vem, chegando cada vez mais próximo de se classificar na reta final. Ao todo, o time comandado por Marcão venceu treze jogos, empatou nove e foi derrotado em doze.

Enquanto isso, o Internacional foi derrotado pelo Flamengo no fim de semana, mas conseguiu tirar o elenco de Renato Gaúcho do sério. Em oitava posição com 47, acumula doze vitórias, onze empates e também onze derrotas, ou seja, também segue vivo na briga pela vaga na Liberta.

No primeiro turno, o Inter goleou o Fluminense. Relembre os principais momentos da partida.

Leia também:

Maurício Souza do vôlei diz ter dificuldade para encontrar novo clube