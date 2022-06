Fluminense x Vasco Sub 20 hoje: onde assistir o clássico (27/06)

Procurando onde assistir Fluminense x Vasco Sub 20 hoje? O Clássico dos Gigantes no futebol carioca será realizado nesta segunda-feira, 27 de junho, pela terceira rodada do grupo B no Brasileirão Sub 20, no Estádio Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Com início a partir das 15h (Horário de Brasília), saiba onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

Onde assistir Fluminense x Vasco Sub 20 hoje?

O jogo do Fluminense x Vasco Sub 20 hoje será transmitido no SporTV, na tv fechada, a partir das 15h (Horário de Brasília). Somente para assinantes, o canal do SporTV realiza uma transmissão exclusiva em operadoras de televisão por assinatura. O torcedor deve entrar em contato com a operadora se não tem a emissora na programação Online, a plataforma do Premiere e Globo Play disponibilizam o confronto ao vivo.

Data: 27/06/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Laranjeiras, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Onde assistir: SporTV

Fluminense x Vasco no Brasileirão Sub 20

O time do Fluminense estreou com derrota para o Grêmio na categoria do Brasileirão, mas venceu o Athletico na segunda rodada como forma de recuperação. Com os três pontos garantidos, subiu para a 7ª posição e, por isso, promete buscar os três pontos no clássico desta segunda feira até chegar na parte de cima da tabela.

Escalação do Fluminense: Cayo Fellipe; Felipe, Abner, Rafael, Arthur; Nathan, Miguel Vinicius, Damaceno; Alexsander, Givigi e Erick.

O Vasco venceu as duas partidas que disputou neste início de temporada. O Gigante da Colina estreou com vitória em cima do Atlético Goianiense e, em seguida, venceu o Santos dentro de casa. Em segundo lugar com seis pontos, pode torna-se líder do grupo B do Brasileirão Sub 20 nesta rodada.

Escalação do Vasco: Pablo de Paula; Pedro Lucas, Cauã Souza, Caio Dantas; Kaylan, Cauan Barros, Hygor, Kauã Lucas, Eric Pimentel; Rodrigo e Tavares.

Classificação do Brasileirão Sub 20

Vinte equipes da categoria de base disputam o Campeonato Brasileiro Sub 20 na temporada. Elas são divididas em dois grupos de dez cada, onde em pontos corridos disputam em nove rodadas a primeira fase.

Os quatro melhores de cada grupo avançam até a próxima fase, onde jogam pelo título da temporada. A seguir, confira como está a classificação do grupo B, que conta com a presença do Vasco e Fluminense. O Grêmio é o líder com vantagem mas, se o Vasco vencer nesta segunda, pode assumir a ponta.

1 Grêmio – 7 pontos

2 Vasco – 6 pontos

3 Internacional – 6 pontos

4 Corinthians – 3 pontos

5 Bragantino – 3 pontos

6 Santos – 3 pontos

7 Fluminense – 3 pontos

8 Athletico PR – 3 pontos

9 Chapecoense – 1 ponto

10 Atlético GO – 0 ponto