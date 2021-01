Fortaleza x Grêmio (9/1): confira onde assistir o confronto e escalações

Fortaleza x Grêmio se enfrentam neste sábado (9), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola a partir das 21h, na Arena Castelão, com os gaúchos embalados e os cearenses em decadência.

Onde assistir Fortaleza x Grêmio?

O confronto entre Fortaleza x Grêmio não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o Premiere transmite o jogo ao vivo para todo o Brasil, no pay-per-view.

Como as equipes chegam para o confronto?

Logo depois de demitir o treinador Marcelo Chamusca, após derrota na última rodada para o Sport, o Tricolor volta a campo com a missão de se afastar do Z-4. O clube está há três pontos da zona do rebaixamento, e uma derrota pode colocar a equipe dentro do Z-4, dependendo dos resultados de Vasco, e então o Sport.

Já o Tricolor Gaúcho vem embalado de duas vitórias seguidas e já começa a mirar o título do Brasileirão. A equipe pode chegar à vice liderança da competição, em casa de vitória. No entanto, pode ser ultrapassada por Flamengo, Atlético MG e o rival Internacional, que ainda jogam na rodada. Em quinto lugar na tabela, a equipe venceu três jogos dos últimos cinco e não perde há 13 rodadas.

Prováveis escalações de Fortaleza x Grêmio:

Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Wanderson e Carlinhos; Ronald, Felipe e João Paulo; Romarinho, Osvaldo e Welington Paulista.

Grêmio: Paulo Victor; Victor Ferraz, Rodrigues, David Braz e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Lucas Silva (Darlan), Alisson, Pinares e Pepê; Diego Churín.

Outros jogos

Ainda neste sábado (9), acontecem mais dois jogos pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Palmeiras vai até Recife (PE), encara o Sport às 19h, Coritiba e Athletico PR fazem o clássico paranaense também às 19h, mas no Couto Pereira em Curitiba (PR).