Alterações de Torrent surtem efeito, Flamengo vence Fortaleza por 2 a 1 e ‘dorme’ na vice-liderança do Brasileirão. Com o tento, Gabigol se torna o artilheiro da temporada com 15 gols

Gabigol sai do banco e decide para o Flamengo no Maracanã

Com Gabigol à frente, as mudanças promovidas por Domènec Torrent garantiram a vitória do Flamengo sobre o Fortaleza, partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Em virtude da crescente na competição, visto que esta foi a terceira vitória consecutiva dos rubro-negros no torneio, os torcedores flamenguistas certamente esperavam uma vitória mais tranquila diante do Fortaleza, o que não ocorreu.

Como foi a partida?

Com um início de intensidade e bastante volume de jogo, o Flamengo iniciou a partida de forma avassaladora frente ao Leão. Autor de dois gols no meio de semana, Pedro foi o escolhido por ‘Dome para iniciar a partida; desse modo, Gabigol saiu entre os suplentes.

Logo aos cinco minutos, após Pedro bela finalização de Pedro e bela defesa de Felipe Alves, Everton Ribeiro, com tranquilidade, ‘cavou’ a bola na pequena área e completou de cabeça para colocar o Flamengo em vantagem.

A marcação pressão, assim como as viradas de jogo, dificultam as ações do Fortaleza, que desse modo, seguiu compacto, uma vez que, chegaram ao gol de empate justamente na primeira descida do Leão ao ataque.

Aos 13, Osvaldo infiltrou-se nas costas de Isla pela ala direita, parado apenas com o pênalti na área flamenguista. Juninho cobrou e converteu para a equipe cearense.

Desse modo, após o empate, o Fortaleza passou a oferecer riscos aos donos da casa, que por vez, conduzidos pelas boas jogadas da dupla Carlinhos-Osvaldo que exploravam com agressividade os espaços deixados pelo chileno na defesa do Flamengo.

Durante toda a primeira etapa, a tônica da partida seguiu desse modo. Com o Flamengo dono das ações, e com o Fortaleza explorando os espaços rubro-negros.

Segundo tempo

Na etapa complementar, o volume ofensivo do Flamengo viu-se barrado pela já forte marcação do Fortaleza, uma vez que com este comportamento, além de amenizar as chegadas dos cariocas, o Leão conseguiu equilibrar o confronto. Romarinho e Wellington Paulista foram ao gramado, e desse modo, aumentaram o poderio ofensivo dos visitantes.

Com um segundo tempo morno, assim como Gabigol, que entrou no lugar do apagado Pedro. A partida seguiu de modo que ambas as equipes pareciam confortáveis com o empate. Incomodado com isso, Torrent promoveu as entradas de Lincoln, Matheuzinho, Diego e Pedro Rocha, afim de mudar o placar do jogo.

A partida se arrastava para um empate, no qual tanto Flamengo, quanto Fortaleza pareciam conformados, contudo, aos 41, Gabigol deu a vitória aos rubro-negros. Após bela infiltração de Matheuzinho, Gabigol da entrada da área, chapou no canto direito de Felipe Alves e deu números finais ao jogo. Flamengo 2×1 Fortaleza. Com a vitória, o Flamengo sobe para a vice-liderança do Brasileirão, agora com 14 pontos. O Fortaleza permaneceu estacionado na décima colocação e pode finalizar a rodada próximo à zona de rebaixamento.

Próximo jogos do Flamengo

Na quarta-feira (9), o Flamengo faz clássico contra o Fluminense às 20h30. No domingo (13), visita o Ceará.