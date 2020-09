O que esperar da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A?

Internacional segue líder, São Paulo em segundo lugar e G4 movimentado; Botafogo visita o Corinthians para brigar contra a zona de rebaixamento Ainda na primeira semana de setembro, a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A é realizada neste sábado e domingo, tendo confrontos que prometem ser árduos e complicados para alguns dos clubes, a fim de bagunçar ainda mais a tabela.

O Internacional permanece na liderança com folga, tendo dezesseis pontos após o empate com o Palmeiras na última quarta-feira (02), três de diferença para o vice, o São Paulo, que busca a vitória contra o Fluminense e pretende colar no rival gaúcho. Na parte de baixo, Botafogo, Bragantino, Atlético-GO e Goiás brigam para escapar do terror da zona de rebaixamento.

Flamengo abre a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Depois de golear o Bahia na última rodada, o time carioca agora tem pela frente o Fortaleza no sábado (05), às17h no Maracanã. O Flamengo tem o favoritismo a seu favor, principalmente por contar com a fragilidade do time de Rogério Ceni, que perdeu o clássico cearense para o maior rival, o Ceará. Gabigol, Gerson e Filipe Luís, que não participaram do jogo passado, estão à disposição de Torrent, que estima fazer o elenco rodar e utilizar todas as peças do elenco.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Porém, Bruno Henrique segue fora por lesão, Diego Alves também, além de ser diagnosticado com Covid-19, segundo informou o clube, juntamente com Cesar. Gabriel Batista continua no gol.

Já o Fortaleza se apresenta apenas sem Yuri devido a questões contratuais por ser jogador do time da Gávea. No ataque Wellington Paulista, Romarinho e Osvaldo como substituto.

Corinthians recebe o Botafogo em “nova” arena

A equipe de Tiago Nunes joga na Neo Química Arena, estreando o novo nome no sábado, às 19h, contra o Botafogo. A partida tende a ser equilibrada, mas com esforço máximo nos dois lados ofensivos, além de destacar a presença dos goleiros Cássio e Gatito, principais nomes da posição no futebol brasileiro.

Com bom resultado na bagagem, o Corinthians quer continuar a boa seqüência e subir na tabela, colando nas primeiras posições. O meia Ruan ainda é baixa devido a lesão e Tiago Nunes pode ter Otero em campo.

Do outro lado, o time carioca precisa dos três pontos para se afastar do rebaixamento. Paulo Autuori deve utilizar as mesmas peças do confronto contra o Coritiba, apostando em Babi, Kalou, Raúl e o experiente Honda como capitão.

Santos visita o Ceará na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Peixe enfrenta a equipe cearense no sábado, às 21h, na Arena Castelão, e deve encontrar um grupo em êxtase devido à vitória no clássico estadual contra o Fortaleza. O técnico Cuca precisa recuperar os pontos desperdiçados nos últimos confrontos, mas não será fácil, já que com bom retrospecto na conta, três vitorias seguidas com cinco gols marcados, o Ceará espera manter o padrão e acumular mais triunfos. Do lado cearense, o meia Vinicius é a grande aposta de Guto Ferreira, juntamente com Fernando Sobral, Charles e Samuel Xavier.

Já no elenco santista, Raniel foi diagnosticado com covid-19 e será afastado do grupo por dez dias, segundo boletim oficial, enquanto o restante treina normalmente.

Palmeiras vem forte contra o Bragantino

Depois de empatar com o líder Internacional na última quarta-feira e ser o único time invicto no campeonato, o Palmeiras pretende manter o entusiasmo e favoritismo contra o Bragantino, partida que acontece no domingo, às 11h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Raphael Veiga e o atacante Gabriel Veron, que assinou com o Verdão recentemente, estão aptos para representar o clube no fim de semana. Já Marcos Rocha, Luan, Luan Silva e Felipe Melo seguem fora.

Para o Bragantino, as coisas são mais complicadas do que se parece. A equipe perdeu o treinador Felipe Conceição por péssimos resultados demonstrados em campo, além de ocupar a zona de rebaixamento no campeonato. Na noite de ontem, Maurício Barbieri foi apresentado oficialmente pelo clube nas redes sociais e comandará o time contra o Palmeiras.

São Paulo precisa da vitória

Ao sofrer a derrota para o Atlético-MG na última quinta, o tricolor paulista se distanciou do líder gaúcho. Nesta rodada, enfrenta o Fluminense no domingo, às 16h, no Morumbi. Fernando Diniz teve muitos problemas em campo contra o Galo, principalmente pelo gol anulado de Luciano, que balançou os nervos dos atletas. Desta vez, ele precisa colocar não só a parte tática de volta aos trilhos, mas também o emocional. Já o time carioca teve complicações no empate contra o Atlético-GO. Odair Hellmann não terá Hudson, expulso, e Evanilson, suspenso.

Internacional quer permanecer na liderança

A equipe gaúcha garantiu a vantagem de três pontos na última rodada por empatar com o Palmeiras e assistir o São Paulo ser superado pelo Atlético-MG. Na partida que acontece neste domingo (06), no Beira-Rio, em Porto Alegre, às 16h contra o Bahia, o Internacional pretende entrar em campo com toda força ofensiva possível e dar continuidade ao primeiro lugar.

Além de jogar em casa, o time vermelho pode aproveitar o fato de que o clube baiano está sem técnico, já que Roger Machado foi desligado do comando após sofrer goleada do Flamengo. O treinador Coudet está sem Rodrigo Lindoso, Lucas Ribeiro, João Peglow, Paolo Guerrero, Pottker, Yuri, Musto e Zé Gabriel. Thiago Galhardo, com performances sensacionais nas últimas rodadas, é a melhor opção do técnico para balançar as redes. Além disso, Moisés e Zeca não estão aptos a jogar devido à transferência realizada entre os dois grupos.

Vasco e Athletico-PR – na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Ambas as equipes precisam do placar a seu favor para recuperar os ânimos e levantar a torcida. O jogo acontece domingo, às 18h, em São Januário. O Vasco, que chegou a ocupar a liderança do campeonato, precisa engrenar novamente e continuar a boa seqüência de jogos do início da temporada. Mas não vai ser fácil, já que encontra uma equipe paranaense boa, definida e concentrada, que precisa subir na tabela.

Grêmio visita o Atlético-GO

Ao perder para o Sport na última quinta-feira do Brasileirão, o time gaúcho precisa se redimir perante o torcedor. Desta vez, encontra o Atlético-GO no domingo, às 19h, no Estádio Olímpico, em Goiânia.

Além de Maicon, o atacante Pepe também pode preocupar o Departamento Médico e o técnico Renato.

O Grêmio tem favoritismo na partida, mas deve se atentar à equipe de Vagner Mancini que, mesmo na parte de baixo da tabela, mantém o entusiasmo e a esperança após empatar com o Fluminense fora de casa. Renato Kayzer, assim como no último desafio, deve ser a arma secreta do treinador.

Sport e Goiás na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Após surpreender os fãs de futebol e vencer o Grêmio na última rodada, o Sport recebe o Goiás no domingo, às 20h30, na Ilha do Retiro. O grupo de Jair Ventura precisa acumular pontos para afastar o fantasma do rebaixamento, e fará de tudo para vencer o rival.

Já o Goiás permanece lanterna da tabela, com apenas quatro pontos. Para mudar a situação, o time verde ganha o reforço de Victor Andrade e Rafael Moura, desfalques na partida contra o Corinthians.

Atlético-MG enfrenta o Coritiba

A equipe do Galo vem embalada para o confronto deste domingo, às 20h30, no Couto Pereira, com uma vitória poderosa em casa contra o vice-líder São Paulo na bagagem. O time comandado por Sampaoli mostra um futebol pegado e com raça a cada nova rodada e vem como favorito no duelo contra os paranaenses. A principal tática do argentino é fazer o time ‘rodar’. Nesta rodada, Rever não estará disponível para atuar na zaga, já que está gripado.

O time de Jorginho parece ter ganhado ‘liga’ após sua chegada, mas a parte tática ainda precisa ser ajustada. O atacante Neílton é dúvida para o treinador, após publicar um vídeo mostrando o tornozelo inchado pela partida contra o Botafogo, com entorse no tornozelo esquerdo.