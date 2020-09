Gabigol sai de campo irritado após vitória contra Fortaleza

Gabigol não quis dar entrevistas após entrar na partida e fazer o gol da vitória. Embora tenha boa relação com Domènec Torrent, o camisa 9 não concorda com algumas decisões do técnico.

O atacante Gabigol mais uma vez foi decisivo para a vitória do Flamengo. Na partida deste sábado (5) contra o Fortaleza, o atleta saiu do banco de reservas para anotar o gol que deu os três pontos para a equipe carioca e levou o time para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro.

A ida para o banco contra a equipe de Rogério Ceni não foi muito bem aceita pelo atacante. O técnico do rubro-negro, Domènec Torrent, tem feito um rodízio no elenco para não desgastar o time, no entanto, Gabriel estava 100% e treinou bem durante a semana.

Embora tenha comemorado seu tento junto ao treinador, após a partida Gabigol não quis dar entrevistas, e seu silêncio, demonstra a insatisfação com a ida para a reserva.

Mesmo tendo boa relação com Domènec, o atacante não concorda com algumas decisões do técnico.

Entenda a irritação de Gabigol

O primeiro “conflito” ocorreu após o duelo contra o Botafogo, válido pela 5ª rodada do Brasileirão.

Gabigol estava recuperado dos problemas musculares, mas não participou de todo o treino com o grupo na preparação para o jogo contra o Santos.

O atacante já se sentia recuperado e queria fazer os treinamentos normalmente para atuar contra o Peixe, contudo não era liberado.

Às vésperas do jogo, o atleta chegou a fazer uma publicação em seu twitter com a legenda escrito ‘Ready’ (preparado).

Um dia antes do duelo, Gabigol treinou bem e então garantiu sua vaga na equipe titular.

Em campo o craque arrebentou, fez o gol da vitória e foi o melhor da partida, porém sofreu uma torção no tornozelo e precisou ser substituído, mas após o final da partida, participou da corrida com os reservas e se mostrava bem.

Para o jogo contra o Bahia, Dome decidiu deixar o camisa 9 no banco, mesmo o atleta deixando claro que estava com condições de jogo.

Pedro herdou a vaga, fez dois gols e permaneceu na equipe para o jogo contra o Fortaleza. Ficar na reserva pelo segundo jogo seguido não estava nos planos de Gabriel, que entrou no jogo e fez o gol da vitória.

Vice do Flamengo dá abraço em Gabigol após o jogo

Após o apito final, o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, abraçou Gabigol ainda no túnel e depois comentou sobre a situação.

“Não teve nada. Fui falar com ele, parabenizar pelo gol. Não teve absolutamente nada”, disse ao canal ‘Paparazzo Rubro-Negro’.

Além de sair do time, o desenrolar da história foi o que incomodou Gabriel que posteriormente preferiu sair de campo sem falar nada.

O carinho nas comemorações com o treinador mostram a boa relação entre Gabigol e Torrent, mas as decisões do técnico em relação ao rodízio e a ida do camisa 9 para o banco são situações que precisam ser controladas pelo Flamengo para que não ocorra problemas futuros.