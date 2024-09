Jogo marca a estreia de novo jogador do Corinthians

Globo? Qual canal vai passar o jogo do Corinthians hoje contra o Atlético-GO

Neste sábado, 21 de setembro, o Corinthians entra em campo contra o Atlético Goianiense na Neo Química Arena, em São Paulo, a partir das 16h. O duelo é válido pela 27ª rodada do Brasileirão e traz a estreia do novo atacante do Timão, Memphis Depay.

Onde assistir o jogo do Corinthians

O jogo do Corinthians x Atlético Goianiense hoje, 21, vai começar às 16 horas, de Brasília, e terá exibição exclusiva do Premiere. Nenhuma emissora de TV aberta vai exibir o jogo, nem mesmo o SBT.

O horário da transmissão pode começar um pouco mais cedo, já que o pré-jogo de emissoras trazem informações de jogadores e do próprio time titular.

O destaque da partida é a chegada do holandês de 30 anos, que teve carreira na Europa, sendo o Atlético de Madrid seu último clube. A estreia acontece em boa hora, já que o Corinthians tem penado para fica na parte alta da tabela. Os corinthianos tem menos de 3 meses para reverter a situação e não ser rebaixado.

Escalação

Escalação do Atlético Goianiense deve contar com Ronaldo; Maguinho (Bruno Tubarão), Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Rhaldney, Shaylon, Campbell e Luiz Fernando; Emiliano Rodríguez (Derek).

Já a escalação do Corinthians deve ter Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Cacá; Fagner, Raniele, José Martínez, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Talles Magno e Yuri Alberto.