Em 16o na tabela do Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai até Goiânia e joga contra o Goiás às 19h15 desta quarta-feira (2) pela sétima rodada do Brasileirão. Com cinco pontos, o alvinegro busca se recupera da derrota do último domingo por 2 a 1 no clássico contra o São Paulo, ao passo que o Goiás, 18o colocado, mira a vitória uma vez que é o mandante da partida e joga após um fim de semana sem compromissos.

O Esmeraldino teve seu jogo contra o Grêmio adiado em razão da final Estadual disputada pelos gaúchos e caso vençam, todavia podem colocar Tiago Nunes em xeque no time paulista.

O que esperar da 7ª rodada do brasileirão?

Como está o momento do Corinthians?

O Corinthians disputou cinco jogos pela competição e venceu apenas uma vez no campeonato. O time conta com apenas 33,3 por cento de aproveitamento no torneio, e uma derrota em Goiânia pode por em xeque Tiago Nunes, treinador alvinegro. .

O volante Guilherme Camacho, uma vez que ficou de fora do clássico do último domingo (30), volta ao elenco após cuidar de estiramento na panturrilha, sendo assim, deve ser opção no banco de reservas corintiano.

A equipe não apresenta a qualidade defensiva característica de grupos recentes do Corinthians. O meio-campo conta com jogadores que buscam melhorar esses fundamentos, contudo, ainda não se encontraram. Até aqui, foram sete gols sofridos em seis partidas. Quando vai ao ataque, mesmo que, por meio das habilidades de Araos e Luan, jogadores que deveriam armar os homens de frente, o grupo não produz e isso dificulta o trabalho dos atacantes.

Contra o Goiás, Jô ganha a sombra de Boselli que treinou esta tarde e deve ser relacionado para a partida. O argentino realizou as atividades com uma máscara protegendo a fratura na face, da qual se recupera.

No Goiás, Thiago Larghi conta pela primeira vez com todos os seus comandados, uma vez que, 26 jogadores foram infectados pelo novo coronavírus. O alviverde busca, assim como o Corinthians, sua segunda vitória no Brasileirão. O único triunfo do Esmeraldino até aqui, foi no clássico contra o Atlético Goianiense pela quinta rodada, vencido por 2-0.

Como vem o Corinthians?

O Corinthians deve entrar em campo com:

Cássio

Fagner

Gil

Danilo Avelar

Sidcley ou Lucas Piton

Éderson

Cantillo

Luan ou Araos

Ramiro

Léo Natel ou Gustavo Mosquito

Jô ou Boselli

Ao passo que o Goiás deve ir ao gramado com:

Tade u

Tade Juan Pintado

Fábio Sanches

Rafael Vaz

Jefferson

Sandro,

Gilberto ou Ratinho

Daniel Bessa

Keko

Vinícius Lopes

Rafael Moura

Mike ou Victor Andrade

Quem apita?

A arbitragem da partida será comandada por José Mendonça da Silva Júnior, auxiliado por Ivan Bohn e Victor Hugo Imazo, ambos do Paraná.

Onde assistir?

O jogo será transmissão do Premiere para todo o Brasil.