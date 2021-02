Goiás x Botafogo (13/2): onde assistir e escalações da partida

Goiás e Botafogo abrem a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (13). Jogando em casa, no Estádio Serrinha, os goianos buscam os três pontos para ainda sonharem com a permanência na primeira divisão. Enquanto o Esmeraldino ainda tem objetivos na competição, o Fogão apenas cumpre tabela. Isso porque a equipe já está matematicamente rebaixada.

Onde vai passar Goiás x Botafogo ?

A partida entre Goiás e Botafogo não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o Premiere exibe o jogo ao vivo para todo país, no pay-per-view, a partir das 17h.

Prováveis escalações do jogo

Goiás: Marcelo Rangel; David Duarte (Iago Mendonça ou Taylon), Fábio Sanches e Heron; Shaylon, Breno, Henrique Lordelo e Jefferson; Índio, Fernandão e Vinícius Lopes.

Botafogo: Diego Loureiro (Diego Cavalieri); Kevin, Kanu, David Sousa e Hugo (Victor Luís); Romildo, Zé Welison, Caio Alexandre e Cesinha; Matheus Nascimento e Rafael Navarro.

Rodada 36 do Campeonato Brasileiro

Goiás x Botafogo – 17h

Santos x Coritiba – 19h

Atlético MG x Bahia – 19h

14/2

Flamengo x Corinthians – 16h

Vasco x Inter – 16h

Palmeiras x Fortaleza – 18h15

Athletico PR x Atlético-GO – 18h15

Grêmio x São Paulo – 20h30

15/2

Ceará x Fluminense – 18h

Sport x RB Bragantino – 20h

Como Goiás x Botafogo chegam para o jogo?

Os goianos ainda sonham com a permanência na Série A. Isso porque nas duas últimas rodadas o Alviverde conseguiu pontuar, ao ganhar um jogo e empatar o outro. A diferença atualmente para o Bahia, primeira equipe fora do Z-4, é então de quatro pontos. No entanto, caso conquiste o triunfo poderia ficar a 1 pontos de sair da degola, e ainda teria um confronto direto contra o Vasco na última rodada da competição.

Já o Botafogo apenas cumpre tabela neste Brasileirão. Sem vencer em 2021, o Fogão conseguiu seu último triunfo no dia 19 de dezembro, então pela 26ª rodada. Desde então, passaram-se nove rodadas sem uma vitória do clube, que jogará a série b na próxima temporada.

