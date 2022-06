Goiás x Cuiabá: onde assistir ao vivo, horário e escalação (26/06)

Ocupando a zona de rebaixamento do Brasileirão, as equipes de Goiás x Cuiabá disputam neste domingo, 26 de junho, os três pontos pela décima quarta rodada no Estádio da Serrinha, em Goiânia. A bola rola entre os times a partir das 18h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo.

Os anfitriões são os primeiros na zona da degola com apenas catorze pontos, enquanto os visitantes vem em seguida com treze computados na conta.

Onde assistir Goiás x Cuiabá hoje ao vivo?

O jogo do Goiás x Cuiabá hoje será transmitido no Premiere, pay-per-view, a partir das 18h (Horário de Brasília). O Premiere é um pacote de canais de futebol disponível em operadoras por assinatura. Por valor extra, é possível tornar-se assinante do produto.

A plataforma do pay-per-view por celular, tablet e smart TV também exibe o duelo deste domingo.

Data: 26/06/2022

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia

Arbitragem: Rodolpho Toski Marques (FIFA) / VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos

Onde assistir: Premiere

Goiás x Cuiabá

O Goiás acumula a sequência de quatro rodadas sem vencer no Brasileirão, o que seriamente preocupa torcedores já que corre o risco de ser rebaixado até a segunda divisão. Além disso, o clube goiano aparece na 17ª posição com catorze pontos, ou seja, só venceu três jogos, empatou cinco vezes com cinco derrotas. Pela Copa do Brasil, nas oitavas de final, empatou com o Atlético Goianiense no meio da semana.

O Cuiabá, por outro lado, não disputa outras competições já que foi eliminado da Sul-Americana e a Copa do Brasil ainda na fase inicial. Por isso, mantém-se 100% concentrado no Campeonato Brasileiro, mesmo o esforço ser em vão por muitas vezes. Em 18º lugar com treze pontos, o time coleciona três vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Escalações de Goiás x Cuiabá:

Jair Ventura, técnico do Goiás, tem desfalques importantes, começando com Maguinho e Da Silva que cumprem suspensão.

Já Hugo, Luiz Filipe, Matheusinho, Nicolas, Apodi e Sidimar estão lesionados.

Escalação do Goiás: Tadeu; Reynaldo, Yan Souto, Caetano; Dada Belmonte, Fellipe Bastos, Élvis, Jackson; Vinicius, Caio Vinícius e Raul.

O técnico António Oliveira não possui baixas para o jogo.

Escalação do Cuiabá: Walter; João Lucas, Alan Empereur, Marllon, Uendel; Rafael Gava, Camilo, André Luis, Valdívia; Rodriguinho e André.

Quem tem chance de ser rebaixado no Brasileirão?

De acordo com o estudo publicado pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), os times do Juventude, Fortaleza, Cuiabá, Goiás, Coritiba, Flamengo e América Mineiro são os mais cotados para serem rebaixados.

O Juventude, até a décima terceira rodada do Brasileirão, possui 62.7%, enquanto o Cuiabá, que joga neste domingo, tem 39.4%. Confira cada uma das porcentagens a seguir.

Juventude – 62.7%

Fortaleza – 62.6%

Cuiabá – 39.4%

Goiás – 31.3%

Coritiba – 28.0%

Flamengo – 27.6%

Atlético GO – 19.4%

Ceará – 18.1%

Avaí – 16.3%

Botafogo – 12.1%

