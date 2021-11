Athletico-PR é campeão da Sul-Americana 2021; veja como foi

Athletico-PR é campeão da Sul-Americana 2021. O clube venceu o RB Bragantino por 1 a 0 no Estádio Centenário, em Montevidéu. Veja como foi a final e quem marcou os gols da vitória neste sábado (20).

Athletico-PR é campeão da Sul-Americana 2021. Em jogo realizado no Uruguai, o “Furacão” foi superior ao RB Bragantino e conseguiu levar para casa o troféu e o prêmio de R$ 36 milhões.

O time campeão do Athletico-PR, comandado por Alberto Valentin, foi para campo com Santos (Goleiro); Thiago Heleno (Zagueiro), Hernández (Zagueiro), Pedro Henrique (Zagueiro), Marcinho (Lateral); Leo Cittadino (Volante), Erick (Meia), Abner (Meia); Nikao (Meia), Renato Kayzer (Atacante), David Terans (Atacante).

Mesmo com o calor escaldante no Uruguai, o jogo começou morno e sem grandes emoções. O Bragantino era o único a levar perigo para a defesa do Furacão, enquanto Santos foi o grande protagonista com belas defesas por chutes de Artur, Cuello e Aderlan. O Athletico apareceu somente aos 20 minutos com tentativa de Terans.

Foi então que, aos 28 minutos, Terans chutou cruzado em cima do goleiro Cleiton. Em seguida, Nikão aproveitou o rebote e abriu o placar de voleio. Até o intervalo, a partida seguiu equilibrada com o elenco paulista buscando a reação e o paranaense tentando se segurar.

No segundo tempo, mais uma vez o Bragantino foi para cima dos adversários mostrando o seu lado ofensivo nos gramados do Uruguai. Porém, os comandados de Barbieri esbarraram em pequenos erros nas finalizações. A melhor chance saiu dos pés de Artur aos 20 minutos, um dos melhores do Braga em campo.

O Furacão, até os momentos finais, buscou se segurar na defesa e manter o resultado final em seu favor, enquanto o Bragantino continuou pressionando. Aos 40, Léo Ortiz teve outra boa oportunidade para o Leão ao acertar o travessão de cabeça, enquanto Pedro Rocha mandou a bola por cima do gol aos 45.

Nos acréscimos, o Furacão buscou agitar mais a partida, mas nada mudou e sob o placar de 1 a 0, o Athletico-PR conquistou o bicampeonato na Sul-Americana.

Confira o gol de Nikão no primeiro tempo no vídeo abaixo.

QUE BELEZA! Nikão, de voleio, abre o placar na decisão da Copa Sul-Americana: Athletico 1×0 RB Bragantino #Sudamericana #Athletico #RedBullBragantino pic.twitter.com/jGoqpt2pWR — Goleada Info (@goleada_info) November 20, 2021

Quanto ganha o campeão da Sul-Americana em 2021?

Além do título, o campeão da Sul-Americana 2021 recebeu um total de US$ 6,8 milhões, o equivalente R$ 36 milhões na cotação de novembro em 2021.

Cada vez que uma equipe avança de fase, ganha uma certa quantia para os seus cofres. Se passar da fase de grupos até as oitavas, leva mais e, por fim, até as quartas ou semifinais também fatura alto. Por isso, além da grandiosa taça e o êxito de ser campeão no futebol sul-americano, as equipes buscam cada vez mais o triunfo em seu favor.

Confira todos os valores da premiação na Copa Sul-Americana em 2021.

Fase de grupos – US$300 mil por cada jogo como mandante (R$1,6 milhão)

Oitavas de final – US$500 mil (2 milhões de reais)

Quartas de final – US$600 mil (3 milhões de reais)

Semifinal – US$800 mil (4 milhões de reais)

Vice-campeão na final – US$2 milhões (10 milhões de reais)

Campeão da Sul-Americana – US$4 milhões (17 milhões de reais)

Quem ganha a Sul-Americana vai para a Libertadores?

O campeão da Sul-Americana 2021 já está classificado para a Copa Libertadores do ano que vem. Agora, resta esperar para conhecer os outros adversários que encontrará pela frente na fase de grupos após o sorteio realizado pela Conmebol, entidade que organiza a competição.

Nada está definido para a competição do ano que vem. Isso porque nenhum dos campeonatos da América do Sul terminou até o momento. Porém, sabe-se que o Brasil terá seis vagas destinadas para a Sul-Americana, sendo os times que terminarem o Brasileirão entre a 7ª e 12ª posição. O evento ainda não tem data para começar.

