O Grêmio é rebaixado em 2021 para a Série B do Brasileirão. Mesmo depois de vencer o Atlético-MG por 4 a 3 na quinta, dia 9 de dezembro, o Tricolor Gaúcho confirmou o rebaixamento na temporada, o terceiro em toda a história do clube, sendo nos anos de 1991 e 2004.

O elenco conseguiu levar a disputa até a última rodada do campeonato depois de vencer o São Paulo e empatar com o Corinthians na penúltima rodada, além de contar com resultados favoráveis de terceiros como Cuiabá. Porém, mesmo depois de vencer o atual campeão, vai jogar a segunda divisão do futebol brasileiro.

O time rebaixado do Grêmio, comandado pelo técnico Vagner Mancini, foi para campo com Gabriel Chapecó (Goleiro); Diego Barbosa (Lateral), Ruan Tressoldi (Zagueiro), Rodrigues (Zagueiro), Rafinha (Lateral); Thiago Santos (Meia), Lucas Silva (Meia); Jaminton Campaz (Meia), Douglas Costa (Meia); Ferreira (Atacante), Diego Souza (Atacante).

Com cara de final, o primeiro tempo começou quente, com a torcida gaúcha levantando a voz em prol da equipe e cantando. Bastou apenas cinco minutos para Diego Souza, o artilhiero do time no Brasileirão, abrir o placar em favor o Grêmio. Em cruzamento de Rafinha, o atacante aproveitou que estava na área e cabeceou para o fundo da rede do goleiro Rafael, reserva do Galo.

Neste momento, a torcida estava fervorosa em sua comemoração, mesmo com nada definido. O tricolor seguiu pressionando até encontrar o segundo gol aos 10 minutos com Campaz. Douglas Costa mandou para Diego Costa que, ao ver Campaz no meio da área sozinho, só tocou para o meia fazer o segundo na partida. E não parou por ai, já que aos 20 da primeira etapa Diego Souza fez o terceiro do Grêmio depois de cobrar falta, em belíssimo gol.

Com a vantagem, a torcida contava os minutos e acompanha pelo rádio e também no celular os resultados dos outros jogos, já que precisava da derrota de Juventude e Bahia na rodada. Foi aí que Dodô aproveitou a área adversária livre e descontou para mandar por cima do goleiro Gabriel. No finalzinho, o Galo chegou bem e conseguiu retomar o bom futebol até marcar o segundo com Vargas aos 34. Até o apito final, o confronto seguiu morno e sem maiores emoções e tentativas em ambos os lados.

No segundo tempo, entretanto, o confronto ficou morno e nenhuma das equipes conseguiu botar pressão, principalmente o Grêmio. O primeiro chute saiu com Savarino, mandando a bola do lado da trave com dez minutos de jogo. Porém, aos 13 minutos, Douglas Costa recebeu passe de Ferreira que, no mesmo momento, mandou a bola para o fundo da rede de Rafael.

A partida seguiu sem grandes emoções até a metade, com pouco perigo por parte do Imortal. Dodô chegou bem aos 26, parando em boa defesa de Gabriel. Porém, aos 39, o Grêmio ganhou um pênalti em seu favor depois que Jhonata sofreu falta por parte de Neto, caindo na grande área. No mesmo instante, o árbitro assinalou a penalidade. Borja assumiu a responsabilidade e cobrou, mas chutou a bola por cima e long do gol.

O Grêmio pareceu se influenciar com os resultados de terceiros, com a vitória do Juventude e o empate do Bahia, não conseguindo impor o seu jogo. O Galo conseguiu marcar o terceiro com Hyoran, encostando no placar.

Entretanto, nada mudou mesmo com os três minutos de acréscimo. Com o apito final, o Grêmio teve o rebaixamento confirmado em 2021 com o resultado do jogo em 4 a 3, o terceiro rebaixamento da história.

Veja os melhores lances do jogo.

Quantas rebaixamentos o Grêmio tem?

O Grêmio já foi rebaixado duas vezes em sua história, sendo a primeira em 1991 e a segunda em 2004. Na primeira vez, a campanha do elenco de Porto Alegre foi lamentável, contabilizando 12 pontos em dezenove rodadas, chegando a simples marca de três vitórias, seis empates e dez derrotas na 19ª posição.

Já em 2004, os tricolores conseguiram a façanha de terminar em último lugar com 39 pontos, um retrospecto superior mas ainda insuficiente para evitar o rebaixamento, com nove vitórias, doze empates e vinte e cinco derrotas por quarenta e seis partidas jogadas naquele ano.

Agora, em 2021, o Grêmio contabiliza o seu terceiro rebaixamento, buscando retomar o seu caminho para a Série A o mais breve e rápido possível. Ao longo da temporada foram 40 pontos, com onze vitórias, sete empates e dezenove derrotas tanto dentro quanto fora de casa. Na reta final, o tricolor conseguiu se reerguer e mostrou tamanha força mas, nos últimos dois jogos, o elenco deixou a desejar e não conseguiu escapar do seu terceiro rebaixamento.

Quais times foram rebaixados em 2021?

Chapecoense, Sport, Grêmio e Bahia estão rebaixados para a Série B de 2022. As duas primeiras carimbaram o seu passaporte para a segunda divisão de maneira antecipada, isto é, não conseguiram os pontos necessários e foram rebaixadas sem conseguir deixar a zona da degola

O Grêmio e o Bahia, entretanto, levaram a disputa até a última rodada. O primeiro ganhou e o segundo empatou, mas contaram com o resultado do Juventude indiretamente prejudicando os dois, sem conseguir escapar do fantasma do rebaixamento. Agora, as equipes precisam se reformular completamente em busca do acesso novamente.

Quais times subiram para a Série A?

As equipes de Botafogo, Goiás, Coritiba e Avaí subiram para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro depois de terminarem a temporada 2021 da Série B do Brasileirão entre as quatro primeiras posições.

O elenco carioca foi o grande campeão com duas rodadas de antecedência, enquanto os outros três classificaram-se na reta final do torneio. O Vasco, uma das maiores equipes a disputar a segunda divisão, acabou ficando para trás, assim como o Cruzeiro.

Confira, a seguir, o desempenho dos quatro times que conquistaram o acesso de volta para a elite do futebol brasileiro.

Quem foi o campeão do Brasileirão 2021?

O Atlético-MG conquistou o título de campeão brasileiro de maneira antecipada depois de vencer o Bahia em partida atrasada da 32ª rodada da competição por 3 a 2 em virada inexplicável. Hulk e Keno, com dois gols, marcaram na consagração do clube mineiro.

Este é o segundo título apenas do Galo, que saiu da fila de 50 anos para levar o caneco diate dos torcedores de maneira histórica.

Enquanto isso, na parte de cima da classificação, Atlético, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fortaleza e RB Bragantino garantiram a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2022. Já Fluminense e América-MG carimbaram o seu passaporte para a fase preliminar do torneio.

Na parte de baixo da classificação, Chapecoense, Sport, Grêmio e Bahia não escaparam e foram rebaixados.

