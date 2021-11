Internacional x Grêmio: quem tem mais vitórias no histórico do Grenal?

O Grenal, clássico entre Internacional e Grêmio, traz muita história e rivalidade em campo, considerado um dos maiores do futebol brasileiro. Em campo, cada partida entre colorados e tricolores tem cara de final. Confira os números completos no histórico de confrontos entre os dois elencos e veja quem mais venceu o Grenal.

Quem mais venceu o Grenal no histórico de confrontos?

Internacional e Grêmio já se enfrentaram em 433 jogos, incluindo torneios oficiais como Campeonato Brasileiro, Libertadores, Campeonato Gaúcho, Copa Sul Americana, Copa Sul-Brasileira, Copa Sul-Minas e amistosos.

É o Internacional quem tem a vantagem no confronto, contabilizando 157 vitórias diante de 138 empates e 138 triunfos para o Grêmio, de acordo com os dados disponíveis no site oficial do Internacional.

Em 2021, data do último confronto entre os clubes, o empate sem gols deixou o placar do histórico do Grenal sem alteração, deixando para o futuro resolver quem poderá abrir uma maior superioridade em campo.

O primeiro GreNal aconteceu em 18 de julho de 1909 em amistoso, ou seja, as equipes se enfrentaram apenas para cumprir o calendário. Na Arena da Baixada, em Curitiba, o Grêmio fez 10 gols em cima do Inter, que não conseguiu revidar. Dois anos depois, em 1911, o Imortal repetiu o placar em seu favor enquanto os colorados descontaram um gol, em 10 a 1.

433 partidas realizadas na história de Internacional x Grêmio

157 vitórias para o Internacional

138 empates

138 vitórias para o Galo

Quem marcou mais gols no Grenal?

Assim como no histórico de confrontos, o Internacional também tem a vantagem no quesito gols marcados na realização do Grenal. São 591 gols para os colorados, enquanto o tricolor fez 563 nas mais diferentes competições com a bola rolando.

Entre as maiores goleadas do clássico gaúcho, o Grêmio aparece com quatro goleadas históricas, incluindo o primeiro confronto da história em 1909 e o Inter com seis, novamente ganhando.

Grêmio 5 x 0 Internacional (09 de agosto no Brasileirão de 205)

Grêmio 2 x 5 Internacional (24 de agosto no Campeonato Brasileiro de 1997)

Internacional 1 x 5 Grêmio (21 de agosto no Citadino Porto Alegre – Divisão de Honra em 1960)

Grêmio 5 x 3 Internacional (01 de dezembro no Citadino Porto Alegre – Divisão de Honra em 1957)

Grêmio 2 x 6 Internacional (26 de setembro em amistoso no ano de 1954)

Internacional 5 x 1 Grêmio (07 de dezembro no Citadino Porto Alegre em 1952)

Grêmio 0 x 7 Internacional (17 de setembor no Citadino Porto Alegre em 1948)

Grêmio 2 x 6 Internacional (18 de julho em amistoso no ano de 1948)

Grêmio 3 x 7 Internacional (28 de maio em amistoso no ano de 1944)

Grêmio 10 x 0 Internacional (18 de julho em amistoso no ano de 1909)

Último clássico entre Internacional e Grêmio

O último Grenal aconteceu em 10 de julho de 2021 na Arena do Grêmio pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A sob o placar de 0 a 0. Sem torcida, o clássico trouxe grandes emoções em campo como já esperado, mas não o suficiente para abrir o placar.

De um lado, o jovem goleiro Gabriel Chapecó precisou de esforço e muito trabalho para evitar os chutes dos adversários, enquanto os colorados levaram perigo com Yuri Alberto, Patrick e Taison.

Agora, a segunda partida no Brasileiro será realizada no sábado, 06 de novembro de 2021, às 19h (horário de Brasília), no Beira Rio em Porto Alegre pela 30ª rodada.