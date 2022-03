Grêmio x Atlético MG feminino: onde assistir e horário do Brasileirão hoje

Equipes se enfrentam neste sábado pela terceira rodada do Brasileirão Feminino

Grêmio e Atlético MG se enfrentam neste sábado, pela terceira rodada do Brasileirão Feminino, com início às 11h, no Estádio Antônio Vieira Ramos, na cidade de Gravataí. A seguir, saiba os detalhes de onde assistir Grêmio x Atlético MG feminino ao vivo.

Na última rodada, o Tricolor empatou com o Palmeiras em casa, enquanto o Galo também ficou na igualdade diante do atual campeão Corinthians.

Onde assistir Grêmio x Atlético MG feminino

O jogo entre Grêmio e Atlético MG Feminino vai ter transmitido ao vivo no Youtube do Grêmio TV, a partir das 11h, pelo horário de Brasília.

A plataforma está disponível de graça para todos os internautas do Brasil que gostariam de assistir ao vivo a partida do Brasileirão Feminino. Basta acessar o site de vídeos, procurar pelo canal oficial do Grêmio e acompanhar como, quando e onde quiser.

Escalações de Grêmio e Atlético MG

O Grêmio ainda não venceu no Brasileirão Feminino deste ano. Com dois empates na conta, aparece em décimo lugar na tabela com 2 pontos, ou seja, entra em campo neste sábado buscando o resultado positivo de qualquer modo para conseguir chegar na parte de cima.

Provável Grêmio: Lorena; Lais, Tuani, Mônica Ramos, Jéssica Soares; Jéssica, Caty, Pri Back; Luany, Cássia, Rafa Levis

Enquanto isso, o Atlético Mineiro também entra em campo buscando a sua primeira vitória na competição feminina de 2022. Com uma derrota e um empate, vem em décimo segundo lugar com apenas 1 ponto na sua conta. Mesmo diante de um grande oponente, as jogadoras principais deverão estar em campo.

Provável Atlético MG: Nicole Ramos; Bárbara Santos, Bruna Cotrim, Karol Arcanjo, Katielle; Karol, Dayana, Jayanne, Luciana; Yisela, Soraya

Jogos do Brasileirão Feminino na rodada

Pela terceira rodada do Brasileirão Feminino, oito jogos vão acontecer neste fim de semana, seguindo até a segunda-feira.

Corinthians 1 x 0 Cruzeiro

Palmeiras x Santos – 14h

Grêmio x Atlético-MG – 16h

Real Brasília x RB Bragantino – 15h (Domingo, 20/03)

São José x Cresspom – 15h (Domingo, 20/03)

Avaí x ESMAC – 15h (Domingo, 20/03)

Ferroviária x Flamengo – 19h (Segunda-feira, 21/03)

Internacional x São Paulo – 20h (Segunda-feira, 21/03)

