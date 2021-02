Grêmio x São Paulo (14/2): onde assistir e escalações do confronto

Em confronto de Tricolores, o Grêmio recebe o São Paulo neste domingo (14), às 20h30, na sua arena, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em busca de se garantirem no G-4, os gaúchos têm o objetivo de conseguirem a vaga para a próxima Libertadores. No entanto, a equipe também está na final da Copa do Brasil e pode garantir a vaga ao torneio continental em caso de título. Já o clube paulista ainda sonha com o título, mas está a sete do líder Internacional.

Onde assistir Grêmio x São Paulo ?

A partida entre Grêmio e São Paulo não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o Premiere exibe o confronto ao vivo no pay-per-view, para todo o país. Além do canal por assinatura, o SporTV também transmite o jogo na tv fechada.

Prováveis escalações do jogo

Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann (Paulo Miranda ou David Braz) e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

São Paulo: Tiago Volpi, Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Tchê Tchê e Hernanes (Gabriel Sara); Luciano e Carneiro (Vitor Bueno).

📍 Porto Alegre (RS) O Tricolor já está no Sul, onde enfrenta o Grêmio neste domingo, às 20h30, pelo @Brasileirao.#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/LzWthN0NxM — São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 13, 2021

- PUBLICIDADE. -

Rodada 36 do Campeonato Brasileiro

Goiás x Botafogo – 17h

Santos x Coritiba – 19h

Atlético MG x Bahia – 19h

14/2

Flamengo x Corinthians – 16h

Vasco x Inter – 16h

Palmeiras x Fortaleza – 18h15

Athletico PR x Atlético-GO – 18h15

Grêmio x São Paulo – 20h30

15/02

Ceará x Fluminense – 18h

Sport x RB Bragantino – 20h

Como Grêmio e São Paulo chegam para o jogo?

Com vitória na última rodada, os gremistas então voltaram a sonhar com uma vaga no G-4. Em sexto, com 53 pontos, os gaúchos estão a três pontos do São Paulo, quarto colocado da competição. No entanto, o grande foco do time de Renato Gaúcho está na Copa do Brasil. A equipe enfrenta o Palmeiras na grande decisão, e pode garantir seu sexto caneco do torneio.

- PUBLICIDADE -

Já os paulistas chegam em momento complicado para o jogo. A equipe não venceu nenhuma partida em 2021 e então demitiu Fernando Diniz do cargo de treinador no início do mês. No entanto, a equipe anunciou Hernán Crespo para o comando da equipe, que então assina com o clube por dois anos, mas não comandará o clube neste domingo.