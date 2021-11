Guarani x Avaí ao vivo: onde vai passar e horário do jogo hoje (13/11)

Em busca das vagas no G-4, Guarani e Avaí se enfrentam neste sábado, 13, no Brinco de Ouro, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A bola rola às 16 horas, com transmissão da TV aberta e fechada. Saiba então onde assistir jogo do Guarani x Avaí ao vivo, hoje.

Onde assistir jogo do Guarani x Avaí ao vivo?

O jogo do Guarani x Avaí hoje ocorre a partir das 16 horas, mas com transmissão ao vivo da TV aberta pela NSC TV (Globo SC). No entanto, o torcedor poderá assistir a partida também pelo SporTV e Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 13 de novembro 2021

Horário: 16 horas (horário de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro – Campinas (SP)

Onde assistir jogo do Guarani x Avaí hoje: NSC TV, Premiere e SporTV

Como as equipes chegam ao jogo?

Sem vencer há quatro rodadas na Série B 2021, o Guarani está em sexto lugar na tabela, com 56 pontos. Em caso de vitória, o Bugre consegue entrar no G-4, mas para isso, Goiás e CRB não podem vencer na rodada.

Por outro lado, o Avaí pode ficar muito próximo de garantir sua vaga na próxima Série A. O Leão está em terceiro lugar, com 58 pontos, e uma vitória garante o clube por mais uma rodada no G-4, na cola do Coritiba, vice-líder. Equipe catarinense empatou os dois últimos compromissos.

Qual a provável escalação de Guarani x Avaí?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 16 horas, a bola rola para o jogo do Guarani x Avaí hoje, que terá transmissão ao vivo na TV fechada e aberta. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Avaí: Gledson; Edílson, Alemão, Betão e João Lucas; Jean Cleber, Bruno Silva e Lourenço; Copete, Vinícius Leite e Getúlio;

Guarani: Rafael Martins; Mateus Ludke, Thales, Rodrigo Alves e Bidu; Bruno Reis, Bruno Silva e Régis; Júlio César, Bruno Sávio e Lucão;

