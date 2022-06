Guarani x CSA: onde assistir ao vivo, horário e escalações (19/06)

Encerrando a décima terceira rodada da Série B do Brasileirão, as equipes de Guarani x CSA disputam os três pontos neste domingo, 19 de junho, jogando no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Com início marcado a partir das 11h (horário de Brasília), saiba onde assistir o jogo de hoje na TV e também online.

Na última rodada, o Guarani venceu o Novorizontino por 2×1, enquanto o CSA foi derrotado pelo Tombense pelo placar de 2×1, fora de casa.

Onde assistir Guarani x CSA ao vivo hoje?

O jogo entre Guarani x CSA hoje será transmitido ao vivo no SporTV e Premiere.

Pode ficar tranquilo torcedor, porque o jogo único da Série B do Campeonato Brasileiro tem transmissão em dobro para você curtir. Entretanto, os canais só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura, ou seja, é necessário tornar-se usuário da programação para curtir.

Outra possibilidade é ver online, através dos aplicativos Premiere, Globo Play ou até no Canais Globo, para quem for usuário da TV fechada. Cada uma das plataformas pode ser encontrado em seus aplicativos para celular, tablet, computador ou smart TV.

Informações de onde assistir Guarani x CSA hoje:

Data: 19/06/2022

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas

Arbitragem: Leonardo Willers Lorenzatto / VAR: Gilberto Rodrigues Castro

Onde assistir jogo do Guarani x CSA hoje: SporTV e Premiere

Guarani e CSA na Série B do Brasileirão

Com apenas duas vitórias na temporada, o Guarani entra em campo neste domingo sonhando com a possibilidade de anotar os três pontos em seu favor. Isso porque, na 19ª posição da tabela com 12 pontos, marcou até aqui também seis empates e quatro derrotas. Se vencer hoje, aí pode sair da degola por momento.

Do outro lado, o CSA está quase na zona de rebaixamento mas, se garantir a vitória no duelo de hoje, consegue subir na classificação. Neste momento o elenco alagoano aparece na 16ª posição com 13 pontos, colecionando duas vitórias, sete empates e três derrotas.

Escalação do Guarani: Maurício Kozlinski; João Victor, Ernando, Leandro Castán; Matheus Pereira, Madison, Rodrigo Andrade, Lucas Ramon; Giovanni Augusto, Bruno José e Lucão. Técnico: Marcelo Chamusca

Escalação do CSA: Jean Carlos Batista; Anderson Martins, Ton, Werley; Lucas Alexandre, Lourenço, Geovane, Gabriel, Felipe Augusto; Barcellos e Rodrigo Rodrigues Silva. Técnico: Mazola

Palpite Guarani x CSA

O torcedor pode esperar um jogo equilibrado para ambos os lados neste domingo.

Os dois times tem mostrado uma campanha irregular dentro dos gramados da Série B e, por esse motivo, não prometem para as suas torcidas uma vitória.

O Guarani está casa, mas ainda precisa ter cuidado com o ataque certeiro dos rivais. O mesmo acontece com o CSA, cujo adversário não tomaram muitos gols.

Classificação do Brasileiro Série B 2022

Até a décima terceira rodada da Série B do Brasileirão, o Cruzeiro na liderança com 31 pontos, enquanto Vasco, Bahia e Sport disputam também a ponta.

1 Cruzeiro – 31 pontos

2 Vasco – 27 pontos

3 Bahia – 25 pontos

4 Grêmio – 21 pontos

5 Sport – 20 pontos

6 Tombense – 19 pontos

7 Brusque – 16 pontos

8 Operário – 16 pontos

9 Criciúma – 16 pontos

10 Sampaio Corrêa – 15 pontos

11 Londrina – 15 pontos

12 CRB – 15 pontos

13 Chapecoense – 15 pontos

14 Ituano – 14 pontos

15 Novorizontino – 14 pontos

16 CSA– 14 pontos

17 Náutico – 13 pontos

18 Guarani – 13 pontos

19 Ponte Preta – 12 pontos

20 Vila Nova – 11 pontos

