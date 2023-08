Hoje tem jogo do Flamengo: onde vai passar Flamengo x Cuiabá

Hoje tem jogo do Flamengo no Brasileirão contra o Cuiabá pela 18ª rodada do Brasileirão. A partida será realizada neste domingo, 06 de agosto, nas altas temperaturas de Cuiabá, na na Arena Pantanal. Para acompanhar o atual vice-líder do torneio sintonize a transmissão às 20h, horário de Brasília, na emissora indicada.

Onde vai passar Flamengo no Brasileirão hoje?

O Flamengo joga contra o Cuiabá hoje às 20h com transmissão no Premiere para todo o país, disponível em operadoras de televisão por assinatura.

Invicto há cinco partidas, o Cuiabá entra em campo neste domingo com a possibilidade de ficar mais perto do G4. O Rubro-Negro também faz uma boa temporada no Brasileirão, em segundo lugar com 31 pontos, brigando com o Botafogo pela liderança.

INFORMAÇÃO GERAL DO JOGO

Quando: 06 de agosto de 2023, às 20h (horário de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá

Arbitragem: Anderson Daronco

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Onde assistir ao vivo: Premiere

Qual é a escalação do Flamengo para o jogo de hoje contra o Cuiabá?

Como o Rubro-Negro tem compromisso durante a semana, Sampolli deve levar um time misto para a Arena Pantanal. Já o Cuiabá deve aproveitar a oportunidade deste domingo jogando em casa com seus titulares.

Escalação do Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Pablo, David Luiz, Ayrton Lucas; Thiago Maia, Victor Hugo, Gerson, Éverton Cebolinha; Bruno Henrique e Pedro. (Técnico Sampaoli)