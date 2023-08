Duelo entre Flamengo e Olimpia vai ser no Maracanã, no Rio de Janeiro

Jogo do Flamengo hoje vai passar no SBT? Como assistir Libertadores, 03/08

Jogo do Flamengo hoje vai passar no SBT? Como assistir Libertadores, 03/08

Pela primeira partida das oitavas de final na Libertadores, o jogo do Flamengo contra o Olimpia será disputado nesta quinta-feira, 03 de agosto, no Estádio do Maracanã, às 21h (horário de Brasília). Saiba se vai passar no SBT e como assistir ao vivo a transmissão.

Saiba onde assistir o jogo do São Paulo hoje na Sul-Americana.

SBT vai transmitir o jogo do Flamengo hoje?

O SBT não vai transmitir o jogo do Flamengo hoje com o Olimpia na Libertadores. O torcedor pode assistir as oitavas de final na ESPN e no Star Plus ao vivo nesta quinta-feira, na TV paga, às 21h, horário de Brasília.

O Olimpia garantiu a classificação para as oitavas de final ao ocupar a primeira posição de seu grupo. O Flamengo ficou em segundo, atrás do Racing, com 11 pontos em três vitórias, dois empates e uma derrota. O elenco carioca é o atual campeão da Libertadores depois de vencer o Athletico Paranaense na final.

O Maracanã, maior estádio do Brasil, será o palco do jogo do Flamengo hoje na Libertadores. Pedro não vai jogar porque foi suspenso pela diretoria do clube após a confusão envolvendo o preparador físico.

Flamengo x Olimpia - jogo de ida

Data: quinta-feira, 03 de agosto

Horário: 21h

Local: Estádio do Maracanã

Onde assistir: ESPN e Star+

Saiba qual é o salário do Pedro no Flamengo em 2023

Jogos de ida e volta da Libertadores 2023

A Conmebol já definiu todos os confrontos das oitavas, de ida e volta da Sul-Americana. Os jogos vão até o dia 10 de agosto.

Ida das oitavas de final da Libertadores

01/08 - 19h - Argentinos Juniors 1 x 1 Fluminense

01/08 - 21h - Bolívar 3 x 1 Athletico-PR

01/08 - 21h - River Plate 2 x 1 Internacional

02/08 - 21h - Nacional-URU 0 x 0 Boca Juniors

02/08 - 21h - Deportivo Pereira 1 x 0 Independiente del Valle

02/08 - 21h30 - Atlético-MG 0 x 1 Palmeiras

03/08 - 19h - Atlético Nacional-COL x Racing

03/08 - 21h - Flamengo x Olimpia

Volta das oitavas de final da Libertadores

08/08 - 19h - Fluminense x Argentinos Juniors

08/08 - 21h - Athletico-PR x Bolívar

08/08 - 21h - Internacional x River Plate

09/08 - 21h - Boca Juniors x Nacional-URU

09/08 - 21h - Independiente del Valle x Deportivo Pereira

09/08 - 21h30 - Palmeiras x Atlético-MG

10/08 - 19h - Racing x Atlético Nacional

10/08 - 21h - Olimpia x Flamengo

Leia também:

Se o São Paulo perder hoje está eliminado da Sul-Americana nas oitavas?