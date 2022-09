Confira todas as informações do jogo de hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Equipes disputam no meio da tabela do Brasileirão neste domingo, com transmissão ao vivo

Horário do jogo do Bragantino x Goiás hoje e horário ao vivo (18/09)

Horário do jogo do Bragantino x Goiás hoje e horário ao vivo (18/09)

Na abertura da 27ª rodada do Brasileirão neste domingo, 18 de setembro, o RB Bragantino recebe o Goiás no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 11h (Horário de Brasília). Agora que você já sabe as informações como o horário do jogo do Bragantino x Goiás hoje, confira onde assistir ao vivo a transmissão.

Horário do jogo do Bragantino hoje

O jogo do RB Bragantino e Goiás hoje vai começar às 11h, onze da manhã, no horário de Brasília. A transmissão vai ser no Premiere, pay-per-view, para todo o Brasil, além do GloboPlay, serviço de streaming.

Com exclusividade, o canal do Premiere é a única maneira de acompanhar todos os lanches da partida neste domingo, pela rodada do Brasileirão ao vivo. O canal está disponível para todos os estados do Brasil por valor extra na mensalidade, entre R$ 59,90, até R$ 89,90.

Outra opção é acompanhar a partida entre Bragantino e Goiás através do GloboPlay, serviço de streaming. Se você não tem a TV paga, pode acessar o aplicativo no celular, tablet, computador ou smart TV.

Para quem ainda não é assinante, pode encontrar os pacotes no site www.globoplay.globo.com por valores de R$ 24,90 até R$ 86,90.

RB Bragantino x Goiás: como vem as equipes hoje?

Sem vencer no Brasileirão há seis rodadas, o RB Bragantino tem séries problemas a tratar nesta reta final da temporada. Está em 11º lugar com 33 pontos, conquistados em oito vitórias, nove empates e nove derrotas com o quinto melhor ataque e a quinta pior defesa, entre 36 gols marcados e 33 sofridos. O técnico Maurício Barbieri deve manter a escalação 100% titular para este domingo.

Últimos jogos do RB Bragantino:

RB Bragantino 2 x 2 Palmeiras – Brasileirão

Atlético MG 1 x 1 RB Bragantino – Brasileirão

Próximos jogos do RB Bragantino:

Internacional x RB Bragantino – Quarta-feira, 28/09 às 21h45 – Brasileirão

Flamengo x RB Bragantino – Sábado, 01/10 às 19h – Brasileirão

Do outro lado, o Goiás vive o total oposto do rival. O elenco goiano não perde há cinco rodadas no Brasileirão, com onze pontos conquistados desde então. Em 9º lugar com 36 pontos, traz nove vitórias, nove empates e oito derrotas em aproveitamento de 46%. Se vencer hoje, pula uma posição na tabela.

Últimos jogos do Goiás:

Santos 1 x 2 Goiás – Brasileirão

Goiás 1 x 1 Flamengo – Brasileirão

Próximos jogos do Goiás:

Goiás x Botafogo – Quarta-feira, 28/09 às 21h45 – Brasileirão

Goiás x Fortaleza – Sábado, 01/10 às 19h – Brasileirão

Jogos da rodada do Brasileirão 2022

Dez partidas são válidas pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A neste fim de semana, onde todas as vinte equipes entram em campo.

O destaque fica para o clássico entre Flamengo e Fluminense, o famoso “Fla-Flu”, além do jogo entre Palmeiras e Santos também neste domingo.

Se você quer ficar por dentro do Brasileirão, confira os jogos a seguir.

Sábado

Avaí 1 x 0 Atlético MG

Botafogo 0 x 0 Coritiba

Domingo

RB Bragantino x Goiás – 11h

Flamengo x Fluminense – 16h

Ceará x São Paulo – 16h

América MG x Corinthians – 18h

Juventude x Fortaleza – 18h

Palmeiras x Santos – 18h30

Athletico PR x Cuiabá – 19h

Segunda-feira

Atlético GO x Internacional – 20h

Leia também: Onde vai ser a final da Libertadores 2022? Conheça o Monumental