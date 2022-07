Horário do jogo do Corinthians hoje Ceará ao vivo (16/07)

Horário do jogo do Corinthians hoje Ceará ao vivo (16/07)

Para o torcedor que não quer perder nenhum lance do Timão em campo, confira qual é o horário do jogo do Corinthians hoje. Pela décima sétima rodada do Brasileirão, o elenco enfrenta o Ceará neste sábado, 16 de julho, na Arena Castelão, em Fortaleza. Confira o horário e todas as informações do jogo a seguir.

Anfitriões querem escapar da zona de rebaixamento, enquanto visitantes podem assumir a liderança se garantirem os três pontos hoje.

Horário do jogo do Corinthians hoje x Ceará

O jogo do Corinthians hoje x Ceará começa às 21h, nove da noite, pelo horário de Brasília, diretamente da Arena Castelão, em Fortaleza.

O canal do Premiere e o Globo Play transmitem o confronto do Brasileirão neste sábado para todo o país, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. O torcedor deve sintonizar o seu televisor na emissora e curtir todas as emoções do futebol.

No entanto, também pode acompanhar online pelo Globo Play, plataforma de streaming somente para assinantes, através do aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Horário do jogo do Corinthians hoje: 21h (Horário de Brasília)

Onde assistir: Premiere e Globo Play

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden / VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Ceará ocupa a primeira posição da zona de rebaixamento do Brasileirão, com 18 pontos em dezesseis jogos disputados na temporada. Até aqui foram três vitórias, nove empates e quatro derrotas, com o desempenho do grupo cearense deixando a desejar com apenas dezesseis gols marcados e dezessete sofridos. Na última rodada, perdeu para o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã, durante a despedida de Fred do clube tricolor.

No meio da semana, o elenco venceu o Fortaleza por 1 a0, mas acabou eliminado da Copa do Brasil.

Já o Corinthians, por outro lado, se classificou para as quartas de final na Copa do Brasil mesmo depois de perder para o Santos por 1 a 0 na Vila Belmiro. No Brasileirão, é o atual vice-líder da competição com 29 pontos, ou seja, se vencer o jogo deste sábado assume provisoriamente a liderança, desbancando o Palmeiras, principal rival do alvinegro no futebol. Na última rodada, o elenco venceu o Flamengo por 1 a 0 na Neo Química Arena, com gol contra de Rodinei.

Palpites Ceará x Corinthians

O Corinthians é o favorito no jogo de hoje. Mesmo fora de casa, a equipe deve garantir os três pontos já que tem a oportunidade de assumir a liderança do Brasileirão, mesmo que provisoriamente.

A equipe paulista tem o melhor desempenho na competição com dezoito gols marcados e catorze sofridos. Além disso, vem de classificação para as quartas da Copa do Brasil, mantendo a confiança lá em cima para o confronto deste sábado.

Do outro lado, o Ceará promete dar trabalho com o ataque principal em campo. Mendoza, Vina e Lima devem apresentar muita resistência aos opoentes, que devem reforçar a defesa para o jogo de hoje.

Com isso, a vitória do Corinthians no placar é esperado neste sábado pela rodada do Brasileirão.

