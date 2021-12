Horário do jogo do Flamengo e Santos e onde assistir hoje – 6/11

Flamengo e Santos se enfrentam nesta segunda-feira, 6/12, em partida válida pelo jogo válido pela 37ª rodada do Brasileirão. A bola rola no Estádio Norberto Tomaghelo, e terá transmissão ao vivo para todo o país. Então, saiba qual a hora do jogo do Flamengo e Santos.

Horário do jogo do Flamengo e Santos – Onde assistir

Horário: 20 horas (horário de Brasília)

Onde assistir: Premiere, no pay-per-view

Local: Maracanã

Arbitragem – Anderson Daronco (SP)

Auxiliares Rafael da Silva (RS) e Michael Stanislau (RS)

Var: Daniel Nobre (RS)

Prováveis escalações do jogo

Escalação do Flamengo: Hugo, Matheuzinho, Gustavo Henrique (Léo Pereira), David Luiz e Rodinei; João Gomes, Andreas Pereira e Vitinho; Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro (Kenedy).

Suspensos: Renê e Bruno Viana

Pendurados: Léo Pereira, Gustavo Henrique, Matheuzinho, Rodinei, Kenedy e Everton Ribeiro.

Desfalques: Diego Ribas, Thiago Maia (gripe), Bruno Henrique, Michael, Diego Alves, Filipe Luís, Rodrigo Caio, Willian Arão, Isla e Arrascaeta (lesionados).

Escalação do Santos: João Paulo, Kaiky, Luiz Felipe e Danilo Boza; Madson, Camacho, Vinícius Zanocelo, Gabriel Pirani e Lucas Braga; Marinho e Marcos Leonardo.

Suspenso: Pará.

Pendurados: João Paulo, Luiz Felipe, Danilo Boza, Moraes, Vinicius Balieiro, Vinicius Zanocelo, Raniel e Marcos Leonardo.

Desfalques: Felipe Jonatan, Diego Tardelli, Velázquez e Jobson (lesionados).

Tabela do Brasileirão 2021

1 Atlético-MG – 81 pontos

2 Flamengo – 71 pontos

3 Palmeiras – 62 pontos

4 Corinthians – 56 pontos

5 Fortaleza – 55 pontos

6 RB Bragantino – 53 pontos

7 Fluminense – 51 pontos

8 América-MG – 49 pontos

9 Ceará – 49 pontos

10 Internacional – 48 pontos

11 Atlético-GO – 47 pontos

12 Santos – 46 pontos

13 Athletico-PR – 45 pontos

14 São Paulo – 45 pontos

15 Juventude – 43 pontos

16 Cuiabá – 43 pontos

17 Bahia – 40 pontos

18 Grêmio – 39 pontos

19 Sport – 34 pontos

20 Chapecoense – 15 pontos

