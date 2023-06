Horário do jogo do Flamengo hoje no Brasileirão e onde vai passar - 22/06

Alerta de jogo do Flamengo hoje! O elenco carioca viaja para o Estádio Nabi Abi Chedid nesta quinta-feira, 22 de junho, para enfrentar o RB Bragantino na volta do Brasileirão após a Data FIFA, válido pela 11ª rodada. A bola vai rolar às 21h30, horário de Brasília, e terá transmissão ao vivo.

Quem vai transmitir o jogo do Flamengo hoje no Brasileirão

Onde assistir o jogo do Flamengo é no Premiere, às 21h30, em qualquer estado do país. Nenhuma emissora da TV aberta exibe a partida entre RB Bragantino e Flamengo nesta quinta-feira.

Se você não tem a TV paga em casa ainda pode assinar o pay-per-view e assistir os canais de futebol. Acesse o site (www.premiere.globo.com) e, por R$ 59,90, tenha o pacote completo para acompanhar o Brasileirão.

Horário: nove e meia da noite

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Onde assistir jogo do Flamengo hoje: Premiere

Transmissão por áudio do Flamengo hoje

Se você adora acompanhar futebol pelo rádio, a boa notícia é que a FlaTV realiza a cobertura antes, durante e depois do confronto entre RB Bragantino e Flamengo nesta quinta-feira pelo Brasileirão.

O pré-jogo na FlaTV começa às 19h, horário de Brasília, mas a bola só rola entre as equipes às 21h30. Lembre-se que não serão disponibilizadas imagens do jogo, apenas a narração.

O canal do Facebook e Youtube da FlaTV transmitirá o áudio da partida de graça para o público. A narração é de Emerson Santos e os comentários de Bruno Pet, com reportagens de Bluthiere Lima e Smigol.

Quem é assinante FlaTV+ assiste direto no aplicativo do celular, tablet ou smatv, assim como quem tem o pacote "FlaTV+" na plataforma de streaming GloboPlay.

Prévia de RB Bragantino x Flamengo

As equipes estão devidamente descansadas após a pausa de nove dias no Brasileirão devido à Data FIFA, janela em que as seleções entram em campo. Este será o duelo número 18 entre Bragantino e Flamengo, de acordo com dados do portal de estatísticas O Gol.

O último encontro entre as equipes aconteceu em 1º de outubro de 2022, na temporada passada, com vitória do Rubro-Negro por 4 a 1, com gols de Gabigol e três de Pedro. Helinho, de pênalti, descontou.

Sem vencer por duas rodadas, o RB Bragantino é o 12º colocado com 14 pontos, somados em três vitórias, cinco empates e duas derrotas no Brasileirão. A vitória nesta quinta-feira coloca o elenco paulista na briga pela parte de cima da classificação.

Do outro lado, o Flamengo tenta equilibrar a participação na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Sem Ayrton Lucas, o elenco carioca entrará em campo nesta quinta com força total, já que é o terceiro colocado com 19 pontos e briga também pela liderança. São seis vitórias, um empate e três derrotas.

Escalação do RB Bragantino: Cleiton; Hurtado, Leandro Realpe, Eduardo Santos, Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista, Ramires; Mosqueta, Vitinho e Eduardo Sasha (Técnico: Pedro Caixinha).

Escalação do Flamengo: Matheus Cunha; Fabrício Bruno, David Luiz, Léo Pereira; Wesley, Thiago Maia, Victor Hugo, Gerson; Arrascaeta, Everton Cebolinha e Pedro (Técnico: Sampaoli).

Em qual lugar o Flamengo está no Brasileirão 2023?

O Flamengo é o terceiro colocado do Brasileirão com 19 pontos, somados em seis vitórias, um empate e três derrotas em dez rodadas. Pedro é o artilheiro do clube com quatro gols marcados.

Favorito ao título, o Rubro-Negro terminou em quinto lugar na temporada passada após conquistar a Libertadores e a Copa do Brasil. Jorge Sampaoli é o treinador do Flamengo desde 14 de abril, substituto de Vitor Pereira.

1) Botafogo - 24 pontos

2) Palmeiras - 22 pontos

3) Flamengo - 19 pontos

4) Atlético MG - 18 pontos

5) Fluminense - 17 pontos

6) Grêmio - 17 pontos

7) Athletico PR - 16 pontos

8) São Paulo - 15 pontos

9) Cruzeiro - 14 pontos

10) Internacional - 14 pontos

11) Fortaleza - 14 pontos

12) RB Bragantino - 14 pontos

13) Santos - 13 pontos

14) Cuiabá - 12 pontos

15) Bahia - 9 pontos

16) Corinthians - 9 pontos

17) Goiás - 8 pontos

18) América MG - 8 pontos

19) Vasco - 6 pontos

20) Coritiba - 4 pontos

Qual é o próximo jogo do Flamengo no Maracanã?

O Flamengo volta a jogar no Estádio do Maracanã na próxima quarta-feira, 28 de junho, contra o Aucas, pela sexta e última rodada do grupo A na Libertadores.

Os ingressos para a partida já estão à venda no site www.flamengo.superingresso.com.br. Os valores dos ingressos variam de R$ 25 até R$ 800 entre os setores Maracanã Mais, Norte, Sul, Oeste Inferior, Leste Inferior e Leste Superior.

Para entrar no estádio é necessário o cartão-ingresso (sócio torcedores), QR code dinâmico ou com o cartão. Os demais torcedores entrarão no estádio com o voucher da compra pelo ingresso físico.

O Racing já está classificado para as oitavas de final da Libertadores. O Flamengo precisa vencer ou empatar para encaminhar a vaga no mata-mata. Se perder, terá que torcer por vitória do Racing contra o Ñublense.

