Horário do jogo do Galo hoje contra o Goiás - 17/07

Sem vencer há cinco rodadas, o Atlético Mineiro enfrenta o Goiás nesta segunda-feira, 17 de julho, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela 15ª rodada do Brasileirão. O jogo do Galo hoje começa às 20h, horário de Brasília, e será transmitido ao vivo para todo o país.

Onde vai passar o jogo do Galo no Brasileirão?

O torcedor pode assistir o jogo do Galo hoje no Sportv e Premiere, canais disponíveis na TV paga, em qualquer lugar do Brasil. Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode assistir na plataforma de streaming.

Classificado para as oitavas de final da Sul-Americana, o Goiás vive uma fase completamente diferente no Brasileirão em 17º lugar na classificação com 11 pontos, somados em três vitórias, dois empates e nove derrotas. O Esmeraldino é o primeiro time na zona de rebaixamento e, por isso, o triunfo nesta segunda-feira time o time da degola.

Já o Galo vem de derrota para o Corinthians na última rodada do Brasileirão, somando cinco jogos sem ganhar no campeonato. Eliminado da Copa do Brasil mas classificado para as oitavas da Libertadores, o time vai brigar pelos três pontos nesta segunda-feira com o elenco completo mesmo fora de casa.

Atlético-MG x Goiás | Sportv e Premiere

17 de julho, às 20h (de Brasília)

Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia

Como está a classificação do Brasileirão

Com quinze rodadas disputadas até aqui, o Campeonato Brasileiro da Série A apresenta o Botafogo como líder, com doze pontos de vantagem.

Classificação do Campeonato Brasileiro 2023 atualizada

1) Botafogo - 39 pontos

2) Flamengo - 27 pontos

3) Grêmio - 26 pontos

4) São Paulo - 25 pontos

5) Fluminense - 25 pontos

6) Palmeiras - 25 pontos

7) RB Bragantino - 24 pontos

8) Athletico PR - 23 pontos

9) Fortaleza - 23 pontos

10) Cruzeiro - 22 pontos

11) Internacional - 22 pontos

12) Atlético MG - 20 pontos

13) Cuiabá - 19 pontos

14) Santos - 16 pontos

15) Corinthians - 15 pontos

16) Bahia - 13 pontos

17) Goiás - 11 pontos

18) Coritiba - 11 pontos

19) Vasco - 9 pontos

20) América MG - 9 pontos

