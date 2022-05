Horário do jogo do Galo hoje no Brasileirão, escalações e onde ver (14/05)

A sexta rodada do Brasileirão apresenta o duelo entre Atlético Mineiro e Atlético Goianiense neste sábado, 14 de maio de 2022, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, com transmissão ao vivo para todo o Brasil. Para assistir ao vivo, confira o canal e qual o horário do jogo do Galo hoje.

Horário do jogo do Galo hoje no Brasileirão

O jogo do Galo hoje vai ser às 19h, pelo horário de Brasília, direto de Belo Horizonte.

A transmissão do jogo do Brasileirão hoje vai acontecer para todos os estados do Brasil que seguem o horário de Brasília às sete da noite. Entretanto, estados que tem o seu próprio horário como Roraima e Amazonas devem ficar atentos.

O Estádio Independência será a casa do confronto do Galo neste sábado. Acostumado a jogar no Mineirão, o elenco precisou trocar o mando de campo porque o grande estádio recebe shows esta semana. A capacidade do Independência é de 32 mil torcedores.

Onde vai passar o jogo do Galo hoje?

Onde vai passar o jogo do Galo hoje vai ser no Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

O pay-per-view é responsável pelos direitos de transmissão do Brasileirão na temporada e, por esse motivo, exibe todas as emoções do confronto do Galo neste sábado para todo o Brasil. A narração vai ser de Rogério Corrêa com comentários de Henrique Fernandes e Janette Mara Arcanjo.

O torcedor pode acompanhar pelo canal, através de operadoras de TV por assinatura, ou se preferir pelo aplicativo do Premiere pelo celular, tablet, computador ou até na smart TV.

O assinante Globo Play também tem o direito de assistir o jogo de hoje.

Informações do jogo Atlético MG x Atlético GO hoje:

Data: 14/05/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Arbitragem: Anderson Daronco (FIFA)

Onde assistir: Premiere

Atlético MG x Atlético GO escalação

O técnico Antonio Momahed sentirá a baixa dos jogadores Mariano, Vargas e Dodô, lesionados.

Escalação do Atlético MG: Everson; Guga, Rever, Junior Alonso, Rubens; Zaracho, Jair, Allan, Nacho; Hulk e Ademir. Técnico: Antonio Mohamed

Do outro lado, o elenco de Goiânia não poderá contar com Jorginho, suspenso.

Escalação do Atlético GO: Ronaldo; Hayner; Wanderson, Ramon, Arthur; Marlon Freitas, Baralhas, Shaylon, Churín, Léo; Wellington Rato. Técnico: Umberto Louzer