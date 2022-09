Confira qual horário do jogo do Galo hoje. Foto: Reprodução / Pedro Souza / Atlético

Equipe enfrenta o Atlético GO neste domingo, com transmissão ao vivo da 25ª rodada do Brasileirão

Horário do jogo do Galo hoje? Onde vai passar ao vivo (4/9)

Neste domingo, 04 de setembro, o Atlético Mineiro enfrenta o Atlético Goianiense pela 25ª rodada do Brasileirão. O palco do confronto vai ser o Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, e o horário do jogo do Galo hoje vai ser às 18h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o território brasileiro.

Horário do jogo do Galo hoje

O jogo do Galo hoje começa às 18h (horário de Brasília), com transmissão no Premiere (TV fechada), além do GloboPlay (serviço de streaming) para todo o país ao vivo.

A partida entre os dois Atléticos no Brasileirão só vai passar no pay-per-view, disponível entre as operadoras de TV por assinatura por valor extra. Isso significa que, para ter acesso do PPV, é necessário escolher o pacote de canais por valores entre R$ 59,90, até R$ 89,90 ao mês.

Prefere acompanhar todos os lances pelo celular? Fique tranquilo, porque a plataforma de streaming GloboPlay é a opção perfeita. Entretanto, para ter acesso completo na programação é necessário ser assinante. Com filmes, séries, novelas e canais da Rede Globo, o torcedor deve pagar por mês entre R$ 24,90 até R$ 86,90.

O GloboPlay está disponível tanto para celular, tablet, computador como pela smart TV, se o aparelho for compatível com a plataforma.

Atlético GO x Atlético MG

Horário do jogo do Galo hoje: 18h (horário de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA)

Rodada: 25ª do Campeonato Brasileiro da Série A

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Atlético GO e Atlético MG no Brasileirão

Com a demissão de Jorginho, o técnico Eduardo Baptista logo foi anunciado pela diretoria do Atlético Goianiense como o substituto. Em sua estreia no comando técnico, venceu o São Paulo por 3 x 1, na semifinal da Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o técnico terá a difícil missão de tirar o clube da zona de rebaixamento, em 19º lugar com 22 pontos entre 24 rodadas disputadas, com cinco vitórias, sete empates e doze derrotas. Até aqui, o aproveitamento do Dragão é de 30% na temporada.

Fique de olho em: Wellington Rato, Churín e Jorginho.

Se o Atlético GO vencer: Não deixa a zona de rebaixamento, além de ter que torcer por tropeço do Cuiabá, pulando apenas uma posição.

Mesmo depois de Cuca assumir o comando técnico do Galo, a equipe parece não engrenar na competição brasileira. Em 7º lugar com 36 pontos, o time vem apresentando resultados que deixam a desejar. Em vinte e quatro rodadas são nove vitórias, nove empates e seis derrotas, com aproveitamento de 50%, somando 31 gols marcados e 28 sofridos.

Fique de olho em: Hulk, Keno e Zaracho

Se o Atlético MG vencer: Não ganha posições na tabela, continuando em 7º lugar

Últimos jogos de Atlético GO e Atlético MG:

ATLÉTICO GO:

Goiás 2 x 1 Atlético GO – Sábado, 27/08 – Brasileirão

Atlético GO 3 x 1 São Paulo – Quinta-feira, 01/09 – Sul-Americana

ATLÉTICO MG:

Atlético MG 0 x 1 Goiás – Sábado, 20/08 – Brasileirão

América MG 1 x 1 Atlético MG – Domingo, 28/08 – Brasileirão

Veja como foi a última partida do Galo no Brasileirão, com o vídeo do portal GE.

Próximos jogos:

ATLÉTICO GO:

São Paulo x Atlético GO – Quinta-feira, 08/09 às 21h30 – Copa Sul-Americana

Coritiba x Atlético GO – Domingo, 11/09 às 18h – Brasileirão

ATLÉTICO MG:

Atlético MG x RB Bragantino – Quarta-feira, 07/09 às 17h – Brasileirão

Avaí x Atlético MG – Sábado, 17/09 às 16h30 – Brasileirão

