Confira o horário do jogo do Grêmio hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Horário do jogo do Grêmio hoje x CRB e onde assistir sábado (13/8)

Preparado para grandes emoções torcedor? O Grêmio joga contra o CRB neste sábado, 13 de agosto, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), pela 24ª rodada da Série B do Brasileirão. Onde assistir jogo do Grêmio hoje online vai ser no Globo Play, streaming, e no Premiere, TV fechada.

O Tricolor gaúcho vem na vice-liderança com 43 pontos, atrás apenas do líder Cruzeiro, tendo nove pontos de diferença. Já o CRB aparece em 12º lugar somando 29 pontos.

Onde assistir jogo do Grêmio x CRB

O jogo do Grêmio x CRB hoje terá transmissão do Premiere e GloboPlay, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Data: 13 de agosto 2022

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió

Horário: 20h30 horas (horário de Brasília)

Onde assistir jogo do Inter x Grêmio hoje: Premiere e GloboPlay

Escalação neste sábado

Escalação do CRB: Diogo Silva; Guilherme Lopes, Mendonça, Wellington Carvalho, Reginaldo; Claudinei, Yago, Paulinho, Martan; Emerson Ramon e Maycon Douglas. Técnico: Daniel Paulista. Ramon foi expulso e por isso não está apto para jogar hoje.

Escalação do Grêmio: Brenno; Ferreira, Pedro Geromel, Bruno Alves, Nicolas; Lucas Leiva, Villasanti, Gabriel Teixeira; Campaz, Guilherme e Diego Souza. Técnico: Roger Machado. Kanneman é o principal desfalque na defesa do Grêmio.

