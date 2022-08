Quem está na semifinal da Libertadores 2022: chaveamento e datas

Quatro equipes jogam as semifinais da Copa Libertadores da América em 2022. Dois brasileiros e um argentino seguem vivos na disputa pelo título mais importante do futebol sul-americano. Mas quem está na semifinal da Libertadores? Confira o chaveamento completo do torneio, como funciona e as datas dos jogos.

Quem está na semifinal da Libertadores 2022

As equipes de Palmeiras, Flamengo e Vélez Sarsfield estão classificados para as semifinais da Libertadores. Cada um deles venceu o seu confronto das quartas de final para carimbar o passaporte até a última fase do mata-mata, antes da grande decisão.

O quarto e último classificado será revelado na noite de quinta-feira, 11 de agosto, com o duelo entre Athletico e Estudiantes. No jogo de ida, os times não saíram do zero a zero na Arena da Baixada. O Palmeiras é o atual campeão com três títulos conquistados, enquanto o Flamengo busca o seu terceiro e o Vélez quer o segundo.

A fase é realizada em dois jogos, ida e volta, enquanto o gol fora de casa não é mais utilizado como critério de desempate.

O chaveamento da competição está definido desde o sorteio das oitavas de final. O mando de campo é determinado através da campanha de cada um na fase de grupos. Sendo assim, Palmeiras e Flamengo já sabem que vão decidir em casa a semifinal.

Vélez x Flamengo (Decide em casa)

Athletico PR/Estudiantes x Palmeiras (Decide em casa)

Quando é a semifinal da Libertadores 2022?

A semifinal da Libertadores é realizada em jogos de ida e volta, assim como as fases anteriores do torneio. De acordo com o calendário estipulado pela Conmebol, os dias 30 de agosto e 1 de setembro recebem os confrontos de ida, enquanto 6 e 7 de setembro acontecem os jogos de volta.

A Conmebol ainda não definiu quais confrontos serão realizados em quais dias. A entidade só deverá divulgar as datas oficias quando as quartas terminarem, ou seja, no fim da semana ou na próxima semana.

Lembrando que não tem gol fora de casa nas quartas de final e na semifinal da competição. Em caso de empate na soma dos placares, a disputa de pênaltis decide quem avança.

Quando é a final da Libertadores 2022?

A final da Libertadores 2022 está marcada para 29 de outubro, sábado, com horário a ser definido pela Conmebol. O palco da decisão será o Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, na cidade de Guayaquil, no Equador.

Tanto data como local foram definidos pela entidade sul-americana no início da temporada. A final da Libertadores é disputada em jogo único desde 2019, após decisão unânime da presidência e conselheiros. Em caso de empate, a prorrogação de 30 minutos é iniciada mas, se nada mudar, ai a disputa de pênaltis define o campeão.

O Estádio Monumental de Guayaquil é conhecido por ser a casa do Barcelona de Guayaquil, presença frequente na Libertadores. O local foi inaugurado em 27 de dezembro de 1987, sendo o maior estádio do país desde então com capacidade para receber até 59 mil torcedores.

Conforme é possível observar em fotos disponíveis no perfil da Conmebol, a estrutura do Monumental é clássica, com arquibancadas nas cores do Barcelona. No entanto, mudanças devem ser realizadas até a data da final para atender as demandas.

Leia também: Conheça Pedro, craque do Flamengo e artilheiro da Libertadores 2022