Horário do jogo do Grêmio no Brasileirão e onde vai passar ao vivo - 22/06

Horário do jogo do Grêmio no Brasileirão e onde vai passar ao vivo – 22/06

Grêmio e América Mineiro disputam a 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, 22 de junho, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O jogo do Grêmio hoje começa às 19h, horário de Brasília, com transmissão para todo o país ao vivo.

Enquanto o Tricolor briga na parte de cima da classificação, o Coelho busca escapar da zona de rebaixamento.

Qual canal vai passar o jogo do Grêmio hoje?

O torcedor pode assistir o jogo do Grêmio e América no SporTV e Premiere às 19h ao vivo. Os canais estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura.

Dá para assinar o pay-per-view de maneira avulsa, mesmo sem ter a TV paga. Acesse www.premiere.globo.com e obtenha a assinatura por valores entre R$ 59,90 até R$ 89,90.

Horário: sete horas da noite

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Onde assistir jogo do Grêmio hoje: SporTV, Premiere e GloboPlay

Prévia de Grêmio x América MG

O duelo do futebol nacional entre Grêmio e América já foi disputado em 19 oportunidades, de acordo com dados do portal O Gol. Os gaúchos acumulam oito vitórias, com sete empates e quatro triunfos para os mineiros.

O Grêmio ocupa a sexta posição com 17 pontos, vindo de derrota para o Flamengo fora de casa. Se ganhar nesta quinta-feira, pode entrar no G-4 do Brasileirão, mas precisa torcer por uma derrota do Rubro-Negro na rodada após a Data FIFA.

Do outro lado, a situação do América é ainda mais complicada. 18º colocado com oito pontos, soma duas vitórias, dois empates e seis derrotas no campeonato dentro da zona de rebaixamento. O time mineiro escapou da lanterna e, desde então, conseguiu retomar o caminho das vitórias.

Escalação do jogo do Grêmio: Gabriel; João Pedro, Bruno Alves, Gustavo Martins, Reinaldo; Mila, Bitello, Cristaldo; Villasanti, Cuiabano e Suárez (Técnico: Renato Gaúcho).

Escalação do jogo do América MG: Pasinato; Marcinho, Éder, Wanderson, Danilo Avelar; Lucas Kal, Breno, Juninho; Felipe Azevedo, Aloísio e Everaldo (Técnico: Vanger Mancini).

Suárez vai jogar hoje?

Para o confronto desta quinta-feira, Suárez foi relacionado pelo treinador Renato Gaúcho, de acordo com o portal GE. O atacante tornou-se dúvida para o elenco gaúcho após a possibilidade de aposentadoria do uruguaio nos próximas semanas.

De acordo com informações do portal GZH, Suárez pode se aposentar mais cedo por conta de dores no joelho direito. Os trâmites burocráticos precisam ser resolvidos nas próximas semanas, já que Suárez pode deixar os gramados.

Para o jogo desta quinta-feira, ele pode entrar em campo com a camisa titular do Grêmio, mas o jogador já informou a diretoria do clube azul que os problemas e as dores estão aumentando.

Arbitragem do jogo

A experiente árbitra Edina Alves Batista é quem vai apitar o jogo do Grêmio hoje contra América Mineiro nesta quinta-feira, pela décima primeira rodada do Brasileirão. Este será o primeiro embate que Edina apita do Coelho e do Tricolor Gaúcho na temporada.

Os auxiliares vão ser Neuza Ines Back, Leila Naiara Moreira da Cruz e o quarto árbitro Anderson da Silveira Farias. No VAR, árbitro de vídeo, Rodrigo Nunes de Sá será o responsável por analisar cada lance da partida envolvendo possível pênaltis, cartões vermelhos e faltas.

Leia também:

Tabela da Copa do Brasil 2023 das quartas de final