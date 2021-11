Horário do jogo do Grêmio x Flamengo hoje: assistir ao vivo – 23/11

Em confronto atrasado da segunda rodada do Brasileirão, as equipes de Grêmio x Flamengo se enfrentam nesta terça-feira, 23/11, no horário das 21h (de Brasília), jogando na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Confira as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Horário e onde assistir jogo do Grêmio x Flamengo hoje: O confronto entre Grêmio e Flamengo hoje terá transmissão ao vivo da plataforma Premiere, canais disponíveis em operadoras por assinatura, no site ou também pelo aplicativo, sendo o único responsável por transmtir o jogo de hoje.

Data: 23 de novembro de 2021

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, cidade de Porto Alegre, no Brasil

TV: Premiere 2

LiveStream: Premiere pelo aplicativo ou site (www.premiere.globo.com) disponível por assinatura

Com duas vitórias seguidas, o Grêmio segue vivo na jornada para escapar do rebaixamento da segunda divisão do Brasileirão. Em décimo quinto lugar, coleciona 35 pontos com dez vitórias, cinco empates e dezoito derrotas, ou seja, tem que ganhar de qualquer maneira o confronto de hoje para acumular pontos.

Enquanto isso, o Flamengo tem o encontro com o time gaúcho nesta terça-feira antes de disputar a final da Libertadores no fim de semana. Em segundo lugar com 66 pontos, tem a diferença de oito pontos com o Galo na liderança, tentando alcançar o título mesmo que pareça impossível. Por fim, acumula vinte vitórias, seis empates e sete derrotas na temporada.

Confira como foi o jogo do primeiro turno do Brasileirão entre as equipes entre ano a seguir no vídeo.

Escalações de Grêmio x Flamengo:

Vagner Mancini pode contar novamente com Douglas Costa, após recuperar-se de lesão, enquanto Darlan, Jean Pyerre e Elias continuam indisponíveis.

Já o treinador Renato Gaúcho pode escalar novamente Arrascaeta, mas promete ter cautela já que joga a final da Libertadores no fim de semana.

Veja as escalações do jogo do Grêmio e Flamengo hoje pelo Brasileirão, que tem o horário a partir das 21h ao vivo no Premiere.

GRÊMIO: Gabriel Chapecó; Cortez, Kannemann, Pedro Geromel, Rafinha; Lucas Silva, Thiago Santos; Ferreira, Campaz, Jhonata; Diego Souza

FLAMENGO: Diego Alves; Filipe Luís, David Luiz, Rodrigo Caio, Isla; Andreas, Willian Arão; Michael, Vitinho, Everton Ribeiro; Gabigol

