Horário do jogo do Internacional hoje no Brasileirão (24/06/22)

Com a bola rolando no Brasileirão, o torcedor quer saber qual é o horário do jogo do Internacional hoje. O time colorado enfrenta o Coritiba nesta sexta-feira (24/06), pela décima quarta rodada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Saiba onde vai passar e que horas começa o jogo do Inter hoje.

O Internacional perdeu para o Botafogo no fim de semana em 3 x 2, enquanto o Coxa tomou derrota do Athletico no clássico paranaense por 1 x 0.

Qual é o horário do jogo do Internacional hoje?

O horário do jogo do Internacional hoje vai ser às 21h30, no horário de Brasília.

Com exclusividade, o jogo do Internacional x Coritiba hoje vai ser transmitido no SporTV e Premiere, canais disponíveis somente em operadoras na TV fechada por assinatura.

A plataforma do Premiere está disponível no aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV, assim como o streaming do Globo Play para assinantes, responsável por retransmitir o futebol desta sexta-feira.

Informações do e horário do jogo do Internacional hoje:

Data: 24/06/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

Arbitragem: Jefferson Ferreira de Moraes / VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Onde assistir: SporTV e Premiere

Internacional x Coritiba

A derrota para o Botafogo no último domingo quebrou a invencibilidade do Inter no Brasileirão. Ocupando a 5ª posição com vinte e um pontos, o clube gaúcho contabiliza cinco vitórias, seis empates e duas derrotas. Se vencer hoje, entra para o G-4 na classificação.

Nas últimas rodadas o desempenho do Coritiba caiu drasticamente. Sem vencer por cinco jogos, o elenco paranaense busca o triunfo nesta sexta-feira para retomar a parte de cima da tabela. Neste momento, aparece em 15ª posição com quinze pontos, tendo quatro vitórias, três empates e seis derrotas.

Prováveis escalações de Internacional x Coritiba:

O técnico Mano Menezes não poderá contar com Mercado, Moisés e David, suspenso.

Já Wanderson, com lesão muscular na coxa, desfalca o elenco gaúcho por quatro semanas. Alan Patrick, Boschilia Renê e Bruno Gomes seguem em recuperação no departamento médico.

Provável Internacional: Daniel; Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão, Thauan; Gabriel, Edenílson, De Pena, Taison; Pedro Henrique e Alemão.

Warley, Adrian e Andrey são os lesionados para o técnico Gustavo Morínigo.

Já Diego está suspenso porque foi expulso no último jogo.

Provável Coritiba: Rafael; Matheus Alexandre, Henrique, Guilherme Biro, Luciano Castán; Willian Farias, Matías Galarza, Thonny Anderson; Alef Manga, Igor Paixão e Léo Gamalho

Jogos da rodada do Brasileirão

A décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro na Série A traz um clássico estadual no fim de semana. Começando nesta sexta-feira, em 24 de junho, a rodada segue até domingo, dia 26.

Corinthians e Santos se enfrentaram nas oitavas da Copa do Brasil durante a semana, mas no sábado vão jogar a rodada do Brasileirão. O Flamengo, por outro lado, recebe o América Mineiro.

O Palmeiras, líder da tabela, visita o Avaí. Confira todos os jogos da 14ª rodada do Brasileirão.

Internacional x Coritiba – 21h30

Athletico PR x RB Bragantino – Sábado, 25/06 às 16h30

Flamengo x América MG – Sábado, 25/06 às 19h

Corinthians x Santos – Sábado, 25/06 às 19h

Atlético MG x Fortaleza – Sábado, 25/06 às 21h

Avaí x Palmeiras – Domingo, 26/06 às 16h

Botafogo x Fluminense – Domingo, 26/06 às 16h

Goiás x Cuiabá – Domingo, 26/06 às 18h

Ceará x Atlético GO – Domingo, 26/06 às 18h

São Paulo x Juventude – Domingo, 26/06 às 18h

