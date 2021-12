Horário do jogo do Internacional x Atlético-GO e onde assistir – 06/12

Buscando a Libertadores, o Internacional recebe o Atlético-GO nesta segunda-feira, 06/12, em partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão, a penúltima. O confronto terá transmissão ao vivo para todo o país. Saiba o horário e onde assistir o jogo do Internacional hoje ao vivo.

Onde assistir e horário do jogo do Internacional hoje

O confronto entre Internacional e Atlético-GO hoje terá transmissão ao vivo do Premiere, serviço de streaming de canais da Rede Globo por assinatura.

Horário: 20 horas (horário de Brasília)

Onde assistir: Premiere

Local: Estádio Beira-Rio

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro e Evandro de Melo Lima

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Escalação de Internacional x Atlético-GO

Buscando a classificação na Libertadores, o Internacional vai fazer de tudo para chegar até a parte de cima da classificação no confronto de hoje. Do outro lado, o Atlético está parcialmente garantido na elite do futebol brasileiro e por isso apenas cumpre tabela.

Escalação do Internacional:

Marcelo Lomba; Saravia, Méndez, Victor Cuesta, Moises; Edenílson, Cardoso; Palacios, Taison, Patrick; Yuri

Escalação do Atlético-GO:

Fernando Miguel; Arthur Henrique, Eder, Oliveira, Dudu; Marlon Freitas, Willian Maranhão; Ronald, Rickson, Janderson; Zé Roberto

Tabela do Brasileirão atualizada em 2021

1 Atlético-MG – 84 pontos

2 Flamengo – 71 pontos

3 Palmeiras – 62 pontos

4 Corinthians – 57 pontos

5 Fortaleza – 55 pontos

6 RB Bragantino – 53 pontos

7 Fluminense – 51 pontos

8 América-MG – 50 pontos

9 Ceará – 50 pontos

10 Internacional – 48 pontos

11 Atlético-GO – 47 pontos

12 Santos – 46 pontos

13 Athletico-PR – 45 pontos

14 São Paulo – 45 pontos

15 Bahia– 43 pontos

16 Juventude – 43 pontos

17 Cuiabá – 43 pontos

18 Grêmio – 40 pontos

19 Sport – 34 pontos

20 Chapecoense – 15 pontos

