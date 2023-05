Onde vai passar jogo do Inter hoje no Brasileirão e horário – 28/05/2023

Onde vai passar jogo do Inter hoje no Brasileirão e horário – 28/05/2023

Pela oitava rodada do Brasileirão, o Internacional recebe o Bahia neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O jogo do Inter hoje tem transmissão ao vivo na TV aberta e na internet.

As duas equipes estão ameaçadas pela zona de rebaixamento. Quem vencer consegue se distanciar da parte de baixo.

Jogo do Inter hoje vai passar na Globo?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Inter hoje pelo Brasileirão. O duelo começa às 16h, horário de Brasília, contra o Bahia para os estados de RS e BA ao vivo. O Premiere também exibe a partida neste domingo.

Para os dois estados, a Globo transmite o embate de graça. É só sintonizar do conforto do seu sofá em casa e torcer pelo seu clube do coração.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view disponível em operadoras de TV por assinatura. O pacote de canais está disponível em todos os estados do Brasil. Quem é assinante GloboPlay pode ver o Brasil pelo celular ou computador.

Horário: 16h, quatro da tarde

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Onde assistir jogo do Inter hoje: Globo, Premiere e GloboPlay

Veja aqui: quando acaba o Brasileirão 2023

Escalações de Internacional x Bahia

Tanto Internacional como Bahia tem desafios na Copa do Brasil no meio da semana. Por essa razão, ambos os treinadores deverão optar por misturar reservas com titulares neste domingo. No entanto, a conquista dos três pontos é extremamente importante para os dois lados.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Internacional: John; Rômulo, Igor Gomes, Nico Hernández, Thauan Lara; Johnny, De Pena, Alan Patrick; Pedro Henrique, Wanderson e Luiz Adriano (Mano Menezes).

Bahia: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte, Vitor Hugo, Jacaré; Cauly, Thaciano, Ryan, Ademir; Everaldo e Biel (Renato Paiva).

Como foi o último confronto entre os dois?

O último duelo entre Internacional e Bahia foi em 26 de setembro de 2021, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Por 2 a 0, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a equipe do Inter levou a melhor com gols de Yuri Alberto e Rodrigo Dourado, somando os três pontos.

Confira o vídeo do último jogo entre Internacional e Bahia.



Classificação do Inter e Bahia

O Internacional ocupa a 16ª posição no Brasileirão com sete pontos, o primeiro time fora da zona de rebaixamento acima do Vasco da Gama. O elenco gaúcho contabiliza duas vitórias, um empate e quatro derrotas. No meio da semana o elenco ganhou do Metropolitanos pela Libertadores.

Do lado do Bahia, o elenco ocupa a 15ª posição com sete pontos, conquistados também em duas vitórias, um empate e quatro derrotas na temporada do Brasileirão. O time baiano não vence há três rodadas, por isso terá que buscar a recuperação se quiser se afastar da degola.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brasileirão Assaí (@brasileirao)



Leia também:

Grid de largada da Fórmula 1: classificação para o GP de Mônaco 2023