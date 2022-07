Horário do jogo do Palmeiras hoje (18/07): transmissão ao vivo na TV

Líder do Brasileirão, o torcedor quer saber qual é o horário do jogo do Palmeiras hoje. Jogando contra o Cuiabá, o elenco alviverde disputa nesta segunda-feira, 18 de julho, o encerramento da décima sétima rodada do Brasileirão no Allianz Parque, na capital paulista. Com início às 20h (horário de Brasília), saiba onde assistir o jogo de hoje.

Qual vai ser o horário do jogo do Palmeiras hoje?

O horário do jogo do Palmeiras hoje vai ser às 20h, oito da noite, pelo Horário de Brasília, diretamente do Allianz Parque, na capital paulista, nesta segunda-feira pela rodada do Brasileirão.

O torcedor que mora em estados com o seu o próprio fuso horário, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre ou Amazonas, deve ficar atento com a diferença nos horários.

O Allianz Parque, localizado na cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, tem capacidade para receber 45 mil torcedores. A arena multiuso promete estar lotada nesta segunda.

Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje?

O jogo do Palmeiras hoje vai passar no Premiere e Globo Play, a partir das 20h (Horário de Brasília).

Sem transmissão pela televisão aberta, o confronto só pode ser assistido nesta segunda-feira em operadoras de TV por assinatura, já que o Premiere é um pacote de canais por valor extra na mensalidade. Por isso, o torcedor deve entrar em contato com a operadora.

Online, onde assistir o jogo do Palmeiras hoje vai ser no Globo Play, a plataforma de streaming no celular, tablet, computador e smart TV.

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

No meio da semana, o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil pelo São Paulo nos pênaltis. Agora, o elenco comandado por Abel Ferreira busca a recuperação na temporada jogando o Brasileirão, torneio onde disputa a liderança com 30 pontos. Até aqui, contabiliza oito vitórias, seis empates e duas derrotas, com a melhor campanha da temporada tendo 27 gols marcados e apenas doze sofridos.

Do outro lado, o Cuiabá tem como objetivo principal escapar da zona de rebaixamento, ocupando a 15ª posição da tabela com 19 pontos, contabilizando cinco vitórias, quatro empates e sete derrotas na temporada. O grupo comandado por António Oliveira vem de vitória em cima do Botafogo por 2 a 0 na última rodada e, por isso, mantém a confiança lá no alto.

Classificação do Brasileirão 2022 atualizada

O Palmeiras é o líder do Brasileirão com 30 pontos, tendo vantagem com os oponentes na temporada. No entanto, brigam pela posição Fluminense, Corinthians, Atlético Mineiro, Internacional, Athletico Paranaense e Flamengo.

Esta promete ser uma das temporadas mais acirradas do últimos tempo, visto a qualidade das equipes. Disputado em 38 rodadas, o Campeonato Brasileiro na Série A reúne vinte equipes dos mais diferentes estados em um torneio com qualidade e novos talentos no futebol.

Ao fim da temporada, o primeiro colocado é o campeão, os seis primeiros ganham vaga na Libertadores, enquanto os quatro últimos são rebaixados para a segunda divisão.

1 Palmeiras – 30 pontos

2 Corinthians – 29 pontos

3 Internacional – 28 pontos

4 Atlético MG – 28 pontos

5 Fluminense – 27 pontos

6 Athletico PR – 27 pontos

7 São Paulo – 23 pontos

8 Santos – 22 pontos

9 Flamengo – 21 pontos

10 Botafogo – 21 pontos

11 RB Bragantino – 21 pontos

12 Goiás – 20 pontos

13 Cuiabá – 19 pontos

14 Coritiba – 19 pontos

15 América MG – 18 pontos

16 Avaí – 18 pontos

17 Ceará – 18 pontos

18 Atlético GO – 17 pontos

19 Juventude – 12 pontos

20 Fortaleza – 11 pontos