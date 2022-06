Horário do jogo do Palmeiras hoje no Brasileirão? Canal e transmissão

Líder do Brasileirão, o Palmeiras entra em campo hoje, 12 de junho, para enfrentar o Coritiba pela décima primeira rodada da competição. Com a bola rolando no Estádio Couto Pereira, na cidade de Curitiba, o alviverde busca a vitória para se manter na liderança. A seguir, descubra o horário do jogo do Palmeiras hoje e onde assistir.

Confira as últimas notícias do Brasileirão no portal DCI.

Qual é o horário do jogo do Palmeiras hoje?

O horário do jogo do Palmeiras hoje vai ser a partir das 18h, seis horas da tarde, no horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal do Premiere é quem vai transmitir a partida do Brasileirão neste domingo, disponível para todos os estados do país. O torcedor deve obter o pacote de canais em sua programação.

Online, a plataforma está disponível através do aplicativo para celular, tablet, computador e até mesmo na smart TV, pelo serviço de streaming Globo Play.

Informações do jogo do Palmeiras hoje:

Data: 12/06/2022

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, na cidade de Curitiba

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden

Onde assistir: Premiere

Coritiba busca a liderança

O Coritiba faz uma campanha impecável no Brasileirão este ano. O clube, que subiu da segunda divisão na temporada passada, aparece na 5ª posição da tabela com 15 pontos, colecionando quatro jogos vencidos, três empates e três derrotas até aqui. Se vencer hoje e os adversários tropeçarem, aí fica mais perto da liderança.

Os paranaenses não tem Andrey, Matheus e Léo Gamalho, em trabalho de recuperação no Departamento Médico do clube.

Provável escalação do Coritiba: Muralha; Guilherme Biro, Luciano Castán, Henrique, Natanael; Anderson, Bernardo, Val; Igor Paixão, Alef Manga e Martínez. Técnico: Gustavo Morínigo

Palmeiras quer seguir na liderança do Brasileirão no jogo de hoje

Atual líder do Brasileirão, o Palmeiras tem a vantagem com 19 pontos, um ponto a mais que o Corinthians. O clube garantiu-se na ponta após golear o Botafogo durante a semana e o time corintiano tropeçar diante do Cuiabá, dentro de casa. Agora, se garantir os três pontos hoje, torna-se o líder com maior vantagem.

O comandante português não poderá contar com Jaílson e Raphael Veiga, lesionados.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Luan, Piquerez; Zé Rafael, Danilo, Gustavo Scarpa, Veron; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Palpite Coritiba x Palmeiras

Não há dúvidas de que o Palmeiras é o grande favorito no confronto deste domingo. O Verdão possui o melhor desempenho até aqui e por isso deve sair com a vitória.

Jogando em casa, o Coxa pode dar trabalho aos adversários mas, mesmo pressionados pela torcida, o clube ainda fica atrás e é provável que também no placar final.

Os palmeirenses, por outro lado, devem estar completos com o elenco, sem poucas baixas no plantel.

Quem tem mais vitórias Palmeiras ou Coritiba?

O Palmeiras é quem tem mais vitórias contra o Coritiba, colecionando20 vitórias, 13 empates e 18 triunfos para o clube paranaense. Os dados são do portal de estatísticas de futebol O Gol.

Ao todo, em 51 partidas já disputadas, o Verdão marcou 59 gols, com os rivais tendo 53 dentro de casa e também fora.

No jogo de hoje, a diferença pode ser alterada de acordo com o resultado entre os dois.

Assista a goleada do Palmeiras na última rodada do Brasileirão.