Onde assistir jogo do Palmeiras x Floresta na Copinha ao vivo 18/01/2023

Nas quartas de final da Copinha, o Palmeiras enfrenta o Floresta, grande surpresa do campeonato, nesta quarta-feira a partir das 21h45 (Horário de Brasília). O jogo do Palmeiras hoje vai ser no Estádio Municipal Bruno José Daniel, em Santo André com transmissão na TV aberta. Saiba onde assistir a partida nesta quarta ao vivo.

Como assistir jogo do Palmeiras na Copinha hoje

O jogo do Palmeiras hoje na Copinha vai passar na Rede Vida e SporTV às 21h45.

Pela TV aberta, o canal da Rede Vida transmite a partida entre Palmeiras e Floresta nesta quarta-feira ao vivo para todo o Brasil. O duelo é válido pelas quartas de final da competição de futebol.

O torcedor só precisa sintonizar o canal e acompanhar ao vivo, sem precisar pagar nada por isso.

Outra opção para quem já está acostumado é o SporTV, canal disponível em operadoras de TV por assinatura em todos os estados do Brasil. Aqui, o torcedor deve obter a emissora na programação para acompanhar o duelo.

Para quem mora nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão vai ser às 20h45, horário local.

Onde assistir jogo do Palmeiras hoje online?

Quem gosta de acompanhar tudo pelo celular, tem a opção de assistir ao jogo do Palmeiras no GloboPlay, plataforma de streaming por assinatura.

É isso mesmo torcedor, somente assinantes da plataforma podem assistir ao jogo. Dá para ter acesso tanto no site como no aplicativo para celular, tablet e smartv.

Quem não é assinante deve acessar o portal da Rede Globo e escolher o melhor pacote ao seu bolso.

Palmeiras x Floresta

Atual campeão da Copinha, o Palmeiras é o grande favorito ao título. Marcou três vitórias na fase de grupos, conquistando 9 pontos na competição e a liderança do seu grupo. Depois passou pelo Sampaio Corrêa na segunda fase, o Juazeirense na terceira e o Mirassol nas oitavas. Agora, poderá ficar mais próximo da final se vencer o jogo de hoje.

Escalação do Palmeiras: Natan; Henri, Thiago, Pedro Felipe, Vitor André; Edney, Vitinho, Allan; Kauan Santos, Thauan e Patrick.

O Floresta é a grande surpresa da competição. Na primeira fase, o time ficou em segundo lugar no grupo 5 com quatro pontos, somando uma vitória, um empate e uma derrota. No mata-mata o time deixou para trás o Ceilândia na segunda fase, o Avaí na terceira e o Athletico PR nas oitavas de final entre pênaltis.

Escalação do Floresta: Wilderk; Kayky Batista, Léo, Cris e Davi Castro; Arilson, Athyrson e Diogo Morão; Pedro Igor, Iarley Gilberto e Rodrigo

Adversário do Palmeiras na semifinal

Se vencer o Floresta nesta quarta-feira, o Palmeiras pode enfrentar o Sport ou Goiás na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O elenco alviverde é um dos grandes favoritos ao título este ano. Campeão em 2022, o time paulista pode levantar a taça dourada pela segunda vez consecutiva. O time deve esperar o resultado entre o outro jogo da chave nas quartas de final para saber quem avança.

Para o Palmeiras, ambas as equipes são grandes adversários. O Sport deixou o Corinthians e o Cruzeiro para trás, enquanto o Goiás passou por Fluminense e Novorizontino.

Quem já foi eliminado na Copinha

Já foram eliminados da Copinha as equipes de Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Botafogo, Fluminense e São Paulo, tradicionais no torneio de futebol de base.

Cada uma delas perdeu para os adversário desde a segunda fase, terceira e oitavas de final da competição, despedindo-se da briga pelo título.

Até a final a bola vai rolar muitas vezes, mas dá para ter a ideia de quais elencos são os favoritos ao título.

Confira como foi o último jogo do Verdão na Copinha.



