Corinthians e Palmeiras disputam a final do Brasileirão Sub 20 neste domingo

Horário do jogo do Palmeiras sub 20 hoje e onde assistir de graça (25/09)

Corinthians e Palmeiras escrevem um novo capítulo na história da rivalidade paulista neste domingo (25/09), pela grande final do Campeonato Brasileiro Sub 20, a primeira final entre times do mesmo estado desde a estreia da competição. Na Neo Química Arena, o horário do jogo do Palmeiras sub 20 hoje vai ser às 11h (Horário de Brasília), com transmissão na TV aberta para todo o país.

O horário do jogo do Palmeiras sub 20 hoje é 11h (horário de Brasília), diretamente da Neo Química Arena, capital paulista. Os canais da BAND e SporTV, além do GloboPlay transmitem o Derby Paulista ao vivo para todo o país.

Procura saber onde assistir ao clássico neste domingo? Pela TV aberta, a BAND exibe todos os lances da final tanto em seu canal principal ao redor do Brasil como em afiliadas. É só sintonizar e curtir as emoções da busca pelo título da edição. A narração é de Oliveira Andrade com comentários de Rafa Oliveira e João Pedro Sgarbi.

Outra opção é curtir através do SporTV, disponível em operadoras de TV por assinatura. Se preferir, pode assistir através do GloboPlay, serviço de streaming para assinantes no aplicativo de celular, tablet, computador e smart TV.

A retransmissão também se dá no site da BAND (www.band.uol.com.br) ao vivo e de graça para os usuários.

Corinthians x Palmeiras na final do Brasileirão sub 20

Pelo grupo B, o Corinthians conquistou a vice-liderança com 17 pontos, contados em cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. Ao chegar nas quartas de final esbarrou diante do América Mineiro, o qual venceu nos pênaltis pela partida de volta. Na semifinal venceu o Flamengo nos dois confrontos.

Provável escalação do Corinthians: Kauê; Léo, João Pedro, Murillo, Vitor Meer; Zé Vitor, Ryan, Matheus, Kayke; Pedro e Arthur.

Com Endrick, a nova sensação do Verdão, o Palmeiras chega confiante para a final do Brasileirão Sub 20. O Verdão terminou em segundo lugar com 18 pontos no grupo A, entre seis vitórias e três derrotas. O elenco venceu o Vasco nas quartas de final também nos pênaltis, até passar pelo Athletico com goleada na semifinal.

Provável escalação do Palmeiras: Kaique; Garcia, Henri, Naves, Ian; Fabinho, Ediney, Jhon Jhon; Pedro Lima, Kevin e Endrick.

Tem premiação no Brasileirão Sub 20?

A CBF não divulgou se a final do Campeonato Brasileiro Sub 20 terá de fato premiação ao vencedor e ao segundo colocado.

A categoria de base conta com vinte equipes na primeira fase, com a realização das quartas de final após a categoria dos pontos corridos, a semifinal traz as equipes na disputa por uma vaga na decisão.

Diferente das categorias de base, o Campeonato Brasileiro Série A disponibiliza uma premiação aos clubes que terminam em 1º ao 16º lugar na tabela de classificação. Os valores são altos já que o campeão leva R$ 33 milhões para os cofres.

Na Série B, C ou D não há premiações, assim como na categoria de base tanto no masculino como feminino.

