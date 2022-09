Qual jogo vai passar na Globo hoje? Jogo de futebol domingo (25/09)

Domingo, dia oficial para assistir futebol. O torcedor quer saber qual jogo vai passar na Globo hoje, 25 de setembro, na programação da emissora carioca. Mesmo com a data FIFA, a bola continua a rolar entre as quatro divisões do Campeonato Brasileiro na reta final da temporada. Confira a prograamção e saiba o que esperar da Globo hoje.

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

Não tem jogo de futebol na Globo hoje, domingo 25 de setembro de 2022. A emissora transmite o filme “A Cabana” logo após o programa de entretenimento “Pipoca da Ivete”, às 15h50 (Horário de Brasília), na sessão “Campeões De Bilheteria”.

A película conta a história de um homem perturbado após perder a filha mais nova, cujo corpo nunca foi encontrado. Com sinais de que a menina teria sido violentada e assassinada encontrados em uma cabana, o pai recebe um chamado e, ao retornar para ao local do provável assassinato, vai receber uma lição de vida.

O domingo traz cinco duelos do Brasileirão entre as divisões. Nenhum deles tem transmissão na Globo no horário nobre. Agora, o torcedor terá de saber qual jogo vai passar na Globo hoje apenas para a próxima semana na programação.

A data FIFA entre seleções obrigou o calendário do futebol nacional e internacional a sofrer alterações no mês de setembro. A equipe do Brasil, por exemplo, tem dois compromissos antes do Mundial da FIFA, no Catar.

> Onde foi gravada a novela Travessia, novela das 9 de Glória Perez

Qual é o próximo jogo de futebol na Globo?

O canal volta a transmitir jogos de futebol na próxima terça-feira, 27 de setembro, com amistoso da Seleção Brasileira contra a Tunísia, antes do Mundial começar.

A partida preparatória tem início às 15h30 (Horário de Brasília), diretamente de Parc des Princes, em Paris, na França. Na última sexta-feira, o elenco brasileiro venceu por 3 x 0 a seleção de Gana. Este é o último compromisso antes da Copa do Mundo começar em novembro.

A transmissão terá a participação de Galvão Bueno na Globo, com comentários de Ana Thaís Matos, Junior e Sandro Meira Ricci para todo o Brasil ao vivo e de graça.

Brasil x Tunísia – Amistoso

Data: Terça-feira, 27/09/2022

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Onde assistir: Globo, SporTV e GloboPlay

+ Quem é o presidente do Real Madrid? Conheça Florentino Pérez

Onde assistir aos jogos de hoje?

Cinco jogos no Campeonato Brasileiro da Série A, B, C e D estão marcados para este domingo. Mesmo sem passar na Globo, cada um deles tem transmissões diferentes tanto na televisão como online.

O torcedor pode acompanhar a disputa pelos três pontos entre São Paulo e Avaí pelo Premiere, enquanto a briga entre os catarinenses Criciúma e Chapecoense será transmitida no SporTV, por todo o país ao vivo.

Acompanhe a programação e saiba onde assistir cada um dos jogos de hoje no Brasileirão.

BRASILEIRÃO SÉRIE A

São Paulo x Avaí – 20h – Premiere e GloboPlay

BRASILEIRÃO SÉRIE B

Criciúma x Chapecoense – 18h30 – SporTV, Premiere e GloboPlay

BRASILEIRÃO SÉRIE C

Mirassol x Aparecidense – 17h – DAZN

Volta Redonda x Botafogo SP – 17h – DAZN

BRASILEIRÃO SÉRIE D

Pouso Alegre x América RN – 16h – InStat TV

Leia também: Você sabia? Técnico Felipão já comandou o futebol no Chelsea