Horário do jogo do São Paulo, onde assistir AO VIVO e escalação – (24/10)

RB Bragantino e São Paulo se enfrentam neste domingo, 24, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre no Estádio Nabi Abi Chedid, mas com transmissão ao vivo na tv fechada. Saiba então onde assistir e horário do jogo do São Paulo diante do RB Bragantino.

Onde assistir e horário do jogo do São Paulo?

O jogo do RB Bragantino e São Paulo hoje ocorre a partir das 18h15, mas não terá transmissão da TV aberta. No entanto o torcedor também poderá assistir a partida ao vivo no SporTV e Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A 2021.

Data: 24 de outubro 2021

Local: Estádio Nabi Abi Chedid – Bragança Paulista (SP)

Horário do jogo do São Paulo: 18h15 (horário de Brasília)

Onde assistir ao vivo: Premiere e SporTV

Como as equipes chegam ao jogo?

Com um empate conquistado nos últimos minutos da partida diante do Inter, em jogo atrasado da 19º rodada, o RB Bragantino chegou então a seis duelos de invencibilidade no campeonato. Atualmente, o Massa Bruta é o atual quinto colocado, com 43 pontos.

Por outro lado, o São Paulo venceu o clássico diante do Corinthians na última rodada e quebrou a sequência de seis empates consecutivos. Com o triunfo, o Tricolor chegou aos 34 pontos e abriu seis da zona do rebaixamento. Agora, o time de Ceni busca a vitória para saltar à primeira parte da tabela.

No primeiro turno, o Massa Bruta venceu o Tricolor por 2 a 1 no Morumbi. Relembre:

Qual a provável escalação do RB Bragantino e São Paulo?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 18h15, a bola rola para o jogo do RB Bragantino e São Paulo hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo no pay-per-view. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

RB Bragantino: Cleiton; Weverton, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar (Luan Cândido); Eric Ramires, Jadsom Silva e Praxedes (Pedrinho); Artur (Helinho), Cuello e Hurtado (Ytalo).

São Paulo: Tiago Volpi; Orejuela, Miranda, Arboleda e Reinaldo; Liziero, Igor Gomes, Benítez e Gabriel Sara; Luciano e Calleri (Pablo).

