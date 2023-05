Tem como assistir a Série D do Brasileirão? CBF explica

Quarta divisão do futebol brasileiro começou no mês de maio com mais de cinquenta clubes na disputa

O Brasileirão Série D em 2023 começou em 6 de maio de 2o23 e ainda não transmissão. Sessenta e quatro clubes jogam a quarta divisão do futebol brasileiro em busca da tão sonhada vaga na série C, mas o torcedor ainda não consegue assistir as partidas. Isso porque, a CBF ainda não fechou acordo com nenhuma TV ou streaming.

Em nota ao DCI, a CBF informou que segue negociando acordos para transmissão dos jogos da competição. Além disso, a entidade frisou que não é permitido que clubes e federações realizem transmissões online.

Em anos anteriores, a série D tinha transmissão da InStat TV (hoje Insports TV), plataforma de streaming. O torcedor só precisava acessar o site, procurar pela partida que gostaria de assistir e sintonizar pelo computador ou aplicativo. No entanto, a empresa confirmou através de nota na rede social que não fará mais a transmissão dos jogos da competição.

“É com profundo pesar que comunicamos que a Insports TV não fará mais a transmissão da série D do Brasileirão. Apesar de nossos melhores esforços e compromisso em fornecer uma cobertura de alta qualidade, encontramos inúmeros obstáculos insuperáveis”.

Acompanhe a tabela completa de jogos da Série D do Brasileirão AQUI.

Como acompanhar o Brasileirão Série D 2023?

A única maneira de acompanhar os jogos é através das redes sociais de cada clube. Porém, lembre-se que não tem vídeos ao vivo ou sequer transmissão, já que a CBF proíbe os clubes de fazê-las.

Cada um dos times poderá, se quiser, seguir a partida e postar os lances em texto e até com fotografias do confronto na rodada. O torcedor pode acompanhar no Twitter, Instagram ou Facebook do clube do coração.

É de graça, mas lembre-se que nem todos os times fazem essa cobertura nas redes sociais. Outra maneira, claro, é visitar o estádio para ver os jogos.

GRUPO 1:

Águia de Marabá (@MarabaAguia)

Humaitá (@Sportclubehumaita)

Nacional (@NacionalFC1913)

Princesa do Solimões (@PrincesaEC_AM)

São Francisco (@Saofranciscoacre)

São Raimundo (@saoraimundorr)

Trem (@tremdesportivoclube)

Tuna Luso (@tunaluso.oficial)

GRUPO 2:

Atlético Cearense (@FCAtleticoce)

Caucaia (@caucaiaec)

Cordino (@cordino_oficial)

Ferroviário (@ferroviario)

Fluminense PI (@fluminensepi)

Maranhão (@maranhaoac_oficial)

Parnahyba (@parnahybaoficial)

Tocantinópolis (@Tocantinopolis_)

GRUPO 3:

Campinense (@CampinensePB)

Globo RN (@OficialGloboFC)

Iguatu (@ADIguatuCE)

Nacional PB (@nacionaldepatosoficial)

Pacajus (@pacajusec)

Potiguar (@potiguardemossoro)

Santa Cruz (@SantaCruzFC)

Sousa (@SousaEC91)

GRUPO 4:

ASA (@ASAoficial)

Atlético BA (@atletico_ba)

Bahia de Feira (@bahiadefeira_)

Cruzeiro AL (@cruzeiroalagoano)

Falcon (@falconfcoficial)

Jacuipense (@ecjacuipenseba)

Retrô (@Retrofcbrasil)

Sergipe (@cssergipe)

GRUPO 5:

Anápolis (@anapolisfutebolclube)

Brasiliense (@BrasilienseFC)

Ceilândia (@ceilandia_ec)

Interporto (@interportotigre)

Ipora (@iporaesporteclubeoficial)

Operário MT (@operarioceov)

Real Ariquemes (@RealAriquemes)

União MT (@uniaoec1973)

GRUPO 6:

Athletic (@athleticclubfutebol)

Democrata (@democratagv)

Nova Iguaçu (@oficialnifc)

Portuguesa RJ (@portuguesarjofc)

Real Noroeste (@RealNoroesteES)

Resende (@Resende_FC)

Santo André (@ecsantoandre)

Vitória ES (@vitoriafutebolclube)

GRUPO 7:

Patrocinense (@PatrocinenseCAP)

CRAC (@craccatalao)

FC Cascavel (@fc_cascavel)

Ferroviária (@afeoficial)

Inter de Limeira (@interdelimeira)

Maringá (@maringafc)

Operário MS (@operariomsoficial)

XV de Piracicaba (@xvpiracicaba)

GRUPO 8:

Aimoré (@AimoreOficial)

Brasil de Pelotas (@GEBrasilOficial)

Camboriu (@CamboriuFC)

Caxias (@sercaxias)

Concórdia (@galodooesteoficial)

Hercilio Luz (@HercilioLuz1918)

Novo Hamburgo (@ecnovohamburgo)

São Joseense (@saojoseense)

Leia também:

Por que não tem corrida da Fórmula 1 neste final de semana?