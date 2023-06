Horário e onde assistir Criciúma x Juventude online hoje (08/06/2023)

Equipes disputam a segunda divisão do futebol na parte de cima da tabela

Para fechar a 11ª rodada da Série B do Brasileirão, o duelo entre Criciúma x Juventude será disputado nesta quinta-feira, 08 de junho, às 16h (horário de Brasília). As equipes vão se enfrentar no Estádio Heriberto Hülse, em feriado nacional.

Como assistir Criciúma x Juventude hoje na internet

A BAND e o Premiere vão transmitir a partida entre Criciúma x Juventude às 19h, horário de Brasília. Também é possível assistir no site da emissora e no streaming GloboPlay.

Para assistir na internet as duas opções de plataformas estão disponíveis.

Como assistir de graça no site da BAND?

É de graça para assistir o jogo da Série B do Brasileirão no site da Bandeirantes nesta quinta-feira.

1) Acesse www.band.uol.com.br, clique no mosaico localizado à esquerda da tela e escolha a opção "Band ao vivo".

2) Clique em "fazer login" e preencha os espaços em branco com nome, email e a senha se já for cadastrado no site da Bandeirantes. Caso contrário é só fazer o cadastro de graça. Depois, clique em "entrar" e espere a imagem carregar.

3) Assim que o vídeo ao vivo carregar, assista como e onde quiser a programação da Band ao vivo.

Como assistir no GloboPlay?

É necessário ser assinante GloboPlay para assistir a transmissão ao vivo do Premiere na plataforma.

1) O primeiro passo ao entrar no aplicativo ou site www.globoplay.globo.com, clique no mosaico localizado no lado esquerdo e, depois, em "entrar".

2) Preencha os espaços com o nome completo, email e a senha de usuário. Depois, a plataforma entra direto na sua conta de assinante. Vá novamente no menu localizado à esquerda, clique em "agora na TV" e escolha o canal Premiere para assistir ao vivo.

Como vem as equipes ao jogo de hoje?

O Criciúma ocupa a quinta posição do Brasileirão com 20 pontos, somados em seis vitórias, dois empates e dois empates. Na última rodada, o elenco catarinense superou o Atlético Goianiense dentro de casa, próximo de entrar para o G-4 da competição. Uma vitória coloca o time na parte de cima da tabela.

Do outro lado, o Juventude reencontrou o caminho das vitórias na Série B, contabilizando quatro rodadas sem perder. Em 10º lugar mantém 15 pontos, somados em cinco vitórias e cinco derrotas entre dez rodadas. O triunfo nesta quinta-feira recoloca o time próximo da zona de classificação.

Escalações de Criciúma e Juventude

Tanto Criciúma como Juventude deverão escalar os jogadores titulares para o confronto desta quinta-feira, em rodada importante.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Criciúma: Gustavo; Rayan, Rodrigo, Cristovam, Marcelo Hermes; Rômulo da Silva, Fabinho, Fellipe Mateus, Arilson; Éder e Felipe Vizeu (Técnico: Claudio Tencati).

Juventude: Thiago; Reginaldo, Romércio, Danilo, Alan Ruschel; Jean, Kelvyn, Jadson; Nenê, David e Rodrigo Rodrigues (Técnico: Thiago Carpini Barbosa).

Rodada da Série B do Brasileirão

O confronto entre Criciúma e Chapecoense fecha a 11ª rodada da Série B do Brasileirão nesta quinta-feira. Os resultados movimentaram ainda mais a classificação.

Terça-feira, 06/06:

Chapecoense 0 x 1 Vila Nova

Ponte Preta 0 x 0 ABC

Tombense 1 x 2 Vitória

Botafogo SP 0 x 2 Ituano

Atlético GO 0 x 3 Ceará

Quarta-feira, 07/06:

Novorizontino 1 x 0 Guarani

Sport 2 x 1 Avaí

Sampaio Corrêa 2 x 0 Londrina

CRB 1 x 0 Mirassol

Quinta-feira, 08/06:

Criciúma x Juventude - 16h

