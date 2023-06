Horário e onde assistir Flamengo x Internacional feminino ao vivo - 12/06

Torcedor pode assistir a partida de futebol feminino nesta segunda-feira na TV paga e no serviço de streaming

O Flamengo enfrenta o Internacional na última rodada do Brasileirão de futebol feminino nesta segunda-feira, 12 de junho, no Estádio Da Gávea, no Rio de Janeiro. O confronto entre Flamengo x Internacional feminino começa às 15h, horário de Brasília.

Tanto Flamengo como Inter estão com a vaga encaminhada para as quartas de final do Brasileirão.

Onde vai passar Flamengo x Internacional feminino hoje

A partida entre Flamengo x Internacional feminino será transmitida no SporTV 2 e GloboPlay às 15h, horário de Brasília. Nenhuma emissora da televisão aberta exibe o confronto nesta segunda-feira.

O GloboPlay é um serviço de streaming pago que retransmite o sinal do canal esportivo. Dá para ver no site ou em qualquer aplicativo com internet.

Horário: 15h, três da tarde

Local: Estádio Da Gávea, no Rio de Janeiro (RJ)

Quem vai se classificar para as quartas?

As equipes de Corinthians, Palmeiras, Ferroviária, Santos, Internacional e Flamengo já estão com a vaga garantida nas quartas de final do Brasileirão Feminino da temporada. Nenhum dos clubes pode ser alcançado pelos adversários e por isso estão confirmados.

Restam duas vagas para as quartas de final, confirmadas na última rodada. O São Paulo é o sétimo colocado com 22, diferença de seis pontos para o Flamengo, sexto. O Cruzeiro vem em oitavo com 21, enquanto Grêmio e Avaí também disputam as duas vagas.

As quartas de final do Brasileirão estão marcadas para 16, 17, 18 e 19 de junho jogos de ida, e 23, 24, 25 e 26 do mesmo mês a volta.

Quem vai para a segunda divisão do Brasileirão Feminino?

O Ceará, Real Ariquemes e o Athletico Paranaense estão rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

Resta apenas um vaga a ser definida nesta segunda-feira. O Bahia é o 16º colocado com 13 pontos, mas pode escapar se ganhar do Corinthians, atual líder e que apenas cumpre tabela nesta segunda já que já está classificado.

O Atlético Mineiro e o Real Brasília também correm o risco de rebaixamento nesta temporada.

Escalações de Flamengo x Internacional

Como é o último jogo da primeira fase, Flamengo e Internacional vão utilizar as jogadoras titulares nesta segunda-feira.

Flamengo: Bárbara; Monalisa Belém, Daiane Santos, Thaís Regina, Agustina Barros, Jucinara; Thaísa Moreno, Nath Pitbull, Rayanne; Sole Jaimes e Darlene Reguera. (Técnico: Luís Andrade).

Internacional: Barbieri; Roberta, Bruna Benites, Haas, Eskerdinh; Capelinha, Pati, Djeni; Tamara, Aquino e Priscila. (Técnico: Maurício Salgado).

Classificação atualizada do Brasileirão Feminino

Dezesseis equipes disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. Os oito primeiros vão para as quartas de final, enquanto na parte de baixo os quatro últimos vão para a segunda divisão.

1 Corinthians - 34 pontos

2 Palmeiras - 32 pontos

3 Ferroviária - 31 pontos

4 Santos - 29 pontos

5 Internacional - 28 pontos

6 Flamengo - 28 pontos

7 São Paulo - 22 pontos

8 Cruzeiro - 21 pontos

9 Grêmio - 19 pontos

10 Avaí - 19 pontos

11 Real Brasília - 16 pontos

12 Atlético MG - 15 pontos

13 Bahia - 13 pontos

14 Athletico PR - 10 pontos

15 Real Ariquemes - 9 pontos

16 Ceará - 0 pontos

