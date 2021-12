Horário e onde assistir jogo do América-MG x São Paulo hoje – 09/12

Brigando pela Libertadores, as equipes de América-MG e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira, 09/12, com a bola rolando a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Independência, pela última rodada do Brasileirão com transmissão ao vivo para todo o Brasil. Saiba então onde assistir ao jogo do São Paulo hoje ao vivo.

Onde assistir o jogo do América-MG x São Paulo hoje? O canal Globo, na TV aberta para todo o Brasil e a plataforma Premiere, vão transmitir o confronto de hoje ao vivo para todo o Brasil nesta quinta-feira.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Independência, cidade de Belo Horizonte, no Brasil

TV: Globo (SP, MG, PR, MS, MT, AL, CE e DF)

LiveStream: Premiere pelo aplicativo ou site (www.premiere.globo.com)

Ocupando a 8ª posição com 50 pontos, o time do América-MG tem a oportunidade única de se classificar para a Pré-Libertadores se vencer o confronto de hoje. Entretanto, se o elenco mineiro perder ou então empatar, aí precisará contar com tropeços de Fluminense e Bragantino. Em toda a campanha no Brasileirão, o Coelho venceu 12 jogos, empatou outros 14 e perdeu 11.

Enquanto isso, o São Paulo também busca a vaga na Pré-Libertadores jogando nesta quinta-feira pelo tudo ou nada. Com 48 pontos na 13ª posição da tabela, venceu ao longo da temporada 11 confrontos, com 15 empates e 11 derrotas também. Sob o comando de Rogério Ceni, o tricolor precisa vencer o jogo de hoje para chegar na fase preliminar, desde que Ceará, Atlético-GO, Santos e Internacional não pontuem na rodada.

Escalação de América-MG e São Paulo:

O time mineiro não vai contar com Lucas Kal e Marlon, suspensos. Já o tricolor não terá Gabriel Sara, Arboleda, Liziero e Luciano.

América-MG: Matheus; Patric, Eduardo Bauermann, Potiguar, João Paulo; Juninho, Valoura, Alê; Ademir, Felipe Azevedo, de Souza

São Paulo: Tiago Volpi, Igor Vinícius, Bruno Alves, Léo, Reinaldo; Nestor, Gabriel, Igor Gomes, Marquinhos; Rigoni, Calleri.

Confira a seguir como foi o último jogo entre as equipes pelo Brasileirão.

