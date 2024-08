Horário e onde assistir o jogo do Corinthians feminino x Avaí/Kindermann

Pela 15ª rodada do Brasileirão, o Corinthians feminino enfrenta o Avaí/Kindermann nesta quarta-feira, 21 de agosto, na fazendinha, em São Paulo. O jogo começa às 15h (de Brasília).

Transmissão o jogo do Corinthians

A única opção para assistir o jogo do Corinthians feminino hoje, 21 de agosto, é pelo canal GOAT no Youtube. Não precisa ser assinante ou inscrito para ter acesso às imagens da partida, a plataforma disponibiliza a cobertura para todos os usuários e com narração em português.

Acesse www.youtube.com ou baixe o aplicativo em seu aparelho com internet, procure por 'GOAT' e clique na primeira opção. Depois, vá até a aba 'ao vivo' e procure pelo jogo do Corinthians feminino.

Qual é a escalação do Corinthians feminino hoje?

O Timão vem com Nicole Ramos; Letícia Santos, Érika, Mariza, Belinha; Juliana Ferreira, Giovanna Fernandes, Jaque Ribeiro, Carol Nogueira, Fernandinha e Millene. Técnico: Lucas Piccinato.

Já o Avaí/Kindermann escalou Maike; Raquelzinha, Thaiane, Siméia e Júlia Cipriane; Kamilla, Bárbara, Ramona Martínez, Camila López e Lourdes González; Brendha. Técnica: Carine Bosetti.

