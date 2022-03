Equipe do Inter tem a oportunidade de assumir a liderança se vencer nesta segunda-feira

Inter x São Paulo feminino: onde assistir e horário do Brasileirão 21/03

Nesta segunda-feira, Internacional e São Paulo se enfrentam a partir das 20h, pela terceira rodada do Brasileirão, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Confira a seguir os detalhes da transmissão e de onde assistir Inter x São Paulo feminino ao vivo.

O elenco do tricolor gaúcho venceu o Esmac, enquanto o paulista vem de vitória em cima do Real Brasília.

Onde assistir Inter x São Paulo feminino

A partida entre Internacional e São Paulo hoje vai ter a transmissão ao vivo do canal SporTV a partir das 20h, pelo horário de Brasília.

O canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Oi, Vivo e Claro. Por isso, basta entrar em contato com algumas das citadas anteriormente para obter o serviço.

Entretanto, assinantes do GloboPlay podem assistir através do aplicativo ou site (www.globoplay.globo.com).

Escalação de Internacional e São Paulo

O time feminino do Inter faz uma bela campanha neste começo de temporada no Brasileirão. Em terceiro lugar, conta com 6 pontos depois de vencer os seus dois primeiros jogos, sendo contra o Cresspom e Esmac. Agora, jogando em casa, encontra um forte oponente para buscar novamente os três pontos e quem sabe assumir a liderança.

Provável Internacional: Mayara, Capelinha, Bruna Benites, Sorriso, Isabela, Zóio, Maiara, Duda, Tamara, Millene Fernandes e Lelê

Enquanto isso, o tricolor feminino de São Paulo vem em sexto lugar com 4 pontos, isto é, venceu uma partida e empatou a outra, sendo respectivamente contra o Flamengo e Real Brasília. Agora, mesmo fora de casa, espera recuperar o seu bom desempenho e levar os três pontos para casa.

Provável São Paulo: Maria, Giovana, Thais, Pardal, Dani, Formiga, Maressa, Yaya, Micaelly, Naná e Shashá

Confira como foi a estreia das Gurias Coloradas no Brasileirão.

Jogos da rodada no Brasileirão Feminino

A terceira rodada do Brasileirão Feminino na temporada conta com oito jogos, com início na última sexta-feira e seguindo até esta segunda.

Corinthians 1 x 0 Cruzeiro

Grêmio 1 x 1 Atlético-MG

Palmeiras 1 x 0 Santos

São José 2 x 2 Cresspom

Real Brasília 3 x 2 RB Bragantino

Avaí 5 x 2 Esmac

Ferroviária x Flamengo – 19h

Internacional x São Paulo – 20h

