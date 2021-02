Inter x Sport (10/2): onde assistir e escalações do jogo da Série A

Inter e Sport se enfrentam nesta quarta-feira (10), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em busca de se aproximar do título, o Colorado tem a chance de ficar com praticamente uma mão na taça, após empate do Flamengo na rodada. Já os pernambucanos, buscam os três pontos para se livrarem da zona do rebaixamento. A bola rola às 19h, no Estádio Beira-Rio.

Onde assistir Inter x Sport?

A partida entre Inter e Sport não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o Premiere exibe ao vivo o confronto para todo o país, no pay-per-view.

Prováveis escalações

Inter: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado; Caio Vidal, Edenilson, Praxedes e Patrick; e Yuri Alberto

Sport: Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Júnior Tavares; Marcão, Betinho e Thiago Neves; Ewerthon, Marquinhos e Dalberto.

Rodada 35 do Campeonato Brasileiro

Bahia 2 x 2 Goiás

Atlético-GO 1 x 1 Santos

RB Bragantino 1 x 1 Flamengo

08/02

Botafogo 2 x 5 Grêmio

10/02

Inter x Sport – 19h

Fortaleza x Vasco – 19h15

São Paulo x Ceará – 21h

Fluminense x Atlético-MG – 21h30

Corinthians x Athletico-PR – 21h30

17/02

Coritiba x Palmeiras

Como Inter e Sport chegam para o confronto?

Líder do Campeonato Brasileiro, o Colorado vive excelente fase na temporada. Embora tenha empatado na última rodada, o clube gaúcho não perde há 13 rodadas e engatou uma sequência de nove vitória seguidas, o que levou o clube para a liderança isolada. Com o empate do Rubro-negro no início da rodada, o Inter então pode abrir quatro pontos de vantagem para o vice.

Já o Sport segue sua caça para permanecer na primeira divisão. Com vitória na última rodada, o clube conseguiu se distanciar do Z-4, mas está apenas a um ponto do Vasco, 17º colocado. O triunfo pode dar uma aliviada no Leão em seu objetivo de evitar o rebaixamento.